Tragico incidente per Adrienne Vaughan, che ne ha provocato la morte. Il suo nome era legato al fenomeno mondiale di Harry Potter, visto che era la presidente della casa editrice che ha pubblicato i romanzi dell’autrice J. K. Rowling in America. La 45enne, in vacanza in Costiera Amalfitana, è rimasta coinvolta in uno scontro tra due motoscafi: troppo gravi le ferite riportate.

Adrienne Vaughan, l’incidente mortale ad Amalfi

Uno scontro mortale quello in cui è rimasta coinvolta Adrienne Vaughan, la presidente del Bloomsbury USA, la sussidiaria americana della casa londinese che edita i romanzi di Harry Potter, la turista statunitense 45enne morta nel pomeriggio del 3 agosto nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana.

La donna si trovava a bordo di un motoscafo insieme al marito, Mike White, e ai due figli, quando, per motivi ancora da accertare, l’imbarcazione si è scontrata contro un veliero di 40 metri con a bordo circa 80 persone che festeggiavano un matrimonio.

Adrienne, a seguito della violenta collisione, è stata sbalzata in mare e sarebbe stata catturata dalle eliche dell’imbarcazione. Nonostante i soccorsi immediati per lei non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate al corpo e soprattutto alla testa, che ne hanno provocato la morte. Ferito nell’impatto anche il marito, che ha riportato una lesione a un arto, mentre sarebbero rimasti illesi i due figli di 12 e 8 anni. Lo skipper che guidava il motoscafo ha riportato una ferita a un braccio, ed è risultato positivo ai test tossicologici di alcol e droga.

Adrienne Vaughan stava trascorrendo le vacanze in Italia con tutta la sua famiglia: solo il giorno prima dell’incidente era a Roma con i suoi cari, e il marito aveva pubblicato sui social proprio le foto tra le bellezze della Capitale, dal Colosseo alla Fontana di Trevi.

Chi era Adrienne Vaughan

Laureata alla New York University, Adrienne Vaughan era la presidente del Bloomsbury USA, la sussidiaria americana della Bloomsbury Publishing, la casa editrice britannica che ha editato i romanzi di Harry Potter. Era il ruolo che svolgeva dal 2021, mentre in precedenza ricopriva quello di direttrice esecutiva.

Dal 2015 al 2018 la donna aveva lavorato per il gruppo editoriale della Disney. “È stata la mia coach e il mio mentore. Ho amato lavorare con lei ogni giorno. Era sempre pronta ad aiutare gli altri. Una vera leader”, ha fatto sapere un ex collega della donna su Linkedin.

Sposata dal 2008 con Mike, i due avevano due figli, Leanna di 12 anni e Mason di 8. A loro aveva trasmesso la passione per i viaggi, che coltivava da anni: insieme alla sua famiglia aveva visitato le Bahamas, ma anche Atene, Creta, fino ad arrivare alle Turks and Caicos. Da tempo sognava di portare i suoi piccoli in Europa: le tappe del loro ultimo viaggio sono state Londra e l’Italia, Roma e la Costiera Amalfitana.

Quel sogno si è presto trasformato in tragedia: quella gita in mare al largo di Amalfi l’ha strappata drammaticamente alla vita, di fronte ai suoi figli e al marito, che inermi hanno assistito alla scena.