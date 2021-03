È arrivata online la collezione Simone Rocha x H&M

editato in: da

Uno stile ultra-femminile, l’attenzione riservata ai dettagli e un design che unisce influenze punk ed eccessi dell’epoca vittoriana.

Tutto questo è la capsule collection di Simone Rocha per HM.

Dopo Versace, Comme des Garçons, Stella McCartney, Margiela (per citarne solo alcuni) quest’anno H&M sceglie proprio Simone Rocha, una delle stiliste più innovative ed apprezzate del panorama fashion mondiale.

La stilista di origini irlandesi ha creato insieme ad HM la capsule da oggi in vendita esclusivamente online sul sito del colosso svedese.

Figlia d’arte, è stato il padre, il designer John Rocha, a trasmetterle l’amore per la moda, Simone oggi festeggia insieme i 10 anni del suo marchio e la collaborazione con il brand low cost più venerato dalle donne.

Una festa in grande stile, anche se, a causa della pandemia la presentazione è avvenuta in forma digitale, sperimentando la realtà aumentata catturata in un libro animato.

Dice Simone Rocha “L’anno che stiamo vivendo ci chiede di ripensare le dinamiche con cui ci aggregavamo in passato. Sono entusiasta di dare il benvenuto alla capsule, creata con H&M, in una maniera nuova.

La tecnologia AR, che ci ha permesso di condividere, un’esperienza unica. Ho desiderato da subito che questa collezione fosse una celebrazione del vestirsi bene per occasioni di incontro con le proprie famiglie, i propri amici e con tutte le persone che amiamo, e spero che questo evento sia riuscito a trasmettere il mio pensiero, facendo riflettere su moda, bellezza, arte e serenità”.

La stilista è riuscita ad unire il suo amore per l’arte e la pittura, ricreando, insieme alla famosa pittrice inglese Faye Wei Wei, cinque dipinti che fanno da sfondo ad un cast di personalità importanti che prende vita tramite l’inquadratura del QR Code.

Protagoniste Helena Bonham Carter, Kaia Geber, Barry Keogham, Rowan Blanchard, Paloma Elsesser, Omari Douglas, ma, anche ballerini, musicisti, artisti a rappresentare le persone comuni, a cui è dedicata la collezione.

“Credo che questa esperienza in AR racchiuda il mondo di Simone: magico, giocoso e anche un po’ stravagante. È stato come aprire una bella scatola, un libro speciale immerso nelle perle, un metodo davvero unico di condividere il suo universo con altre persone” ha sottolineato Omari Douglas.

Lo stile di Simone Rocha

Le sue collezioni, stagione dopo stagione, si sono sempre contraddistinte per costanti richiami all’arte, dando vita ad uno stile grintoso, ma personale, con richiami alla storia capaci di celebrare una bellezza vittoriana moderna, che cela un animo punk.

Capi ricchi di meticolose e delicate giustapposizioni che hanno reso la talentuosa e visionaria designer famosa in tutto il mondo.

Oggi Simone Rocha X HM rilegge alcuni pezzi chiave dell’archivio della Maison e li arricchisce di energia e dettagli, giocando con decori e tessuti che hanno costituito il suo percorso stilistico.

Largo a tricot e tartan, per abiti e camicie ricoperti di pizzi, tulle, perle e rouches in tinta unita in rosso, nero, ma anche bianco e crema.

Dettagli romantici e tagli sartoriali, ricchi di rimandi all’arte, capaci di mixare abilmente note punk e l’opulenza vittoriana, tanto cari a Simone Rocha da esserne diventati tratti chiave di tutte le sue collezioni.

Una collezione non solo al femminile, ma pensata anche per uomini e bambini, perché lo stile è di casa.

Una preziosa eleganza caratterizzata da un’allure fresca e intrigante, oggi alla portata di tutti.

Un’occasione per avere un capo che abbiamo visto sulle riviste o nei libri di moda, un’occasione per avere un pezzo d’arte a prezzi non da capogiro.