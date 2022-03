Blu e nero: una coppia che scoppia? Ma no 😉

Il blu e il nero sono considerati una coppia di colori che insieme non funziona, ma non è affatto così! Eleganti e super femminili, sono una combinazione sdoganata da Yves Saint Laurent in persona, che li ha abbinati spesso e volentieri nelle sue meravigliose creazioni. Non temete quindi di indossare questi due colori insieme: non solo è chic, ma è anche più facile di quello che pensate! Ecco qualche idea per voi.

Schiarite l’insieme

Se non vi sentite a vostro agio perché avete timore di incupire tutto l’insieme, potete schiarire l’outfit, optando per dettagli che spaziano fino a tonalità più fresche come il celeste. Ad esempio, nella foto sotto, si vede poco ma il tubino è blu scuro: l’effetto generale però è alleggerito dal dettagli più chiari in pelliccia del bomber.

Aggiungete un tocco “neon”

Neon si fa per dire: diciamo che questo consiglio è un po’ il corollario di quello precedente. Su capi blu elettrico, bluette o anche blu navy, potete indossare serenamente capispalla e accessori neri senza timore di sbagliare, soprattutto se non amate look troppo colorati. Il nero, in questo caso, è un porto sicuro!

Un accessorio colorato

Se c’è una sfumatura di blu che mi piace particolarmente abbinata con il nero è il blu navy, quello scurissimo, proprio in stile Saint Laurent, specialmente se adottato su outfit come tailleur portati in modo sportivo o giacche dal taglio maschile o da smoking. Se anche a voi piace questa combinazione, potete aggiungere un dettaglio coloratissimo per illuminare l’insieme. Se volete alleggerire tutto, al posto delle stringate optate per un paio di sneakers.

Quasi ton sur ton

Il punto di blu può essere talmente scuro da rasentare il nero, quasi in un ton sur ton. Anche qui, la strategia migliore è quella di schiarire l’insieme con accessori di colori chiari e luminosi e magari scoprire qualche parte del corpo. Bastano il décolleté, o i polsi o le caviglie: l’insieme risulterà molto più luminoso!

E se fosse azzurro?

Non dimenticate che il blu esiste in tantissime sfumature: magari quella più scura non è la vostra e non ve la sentite di indossarla! In questo caso, potete optare per un colore più chiaro, come l’azzurro, con dei dettagli scuri, come la pelliccia eco nella foto sotto che ha sfumature grigie. Notate che, per semplificare, il resto del look e gli accessori sono neri.