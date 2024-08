La Torre Montessoriana: un alleato per l’autonomia dei bambini

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Forse ne avrete sentito parlare o l’avrete vista imporsi, nelle sue dimensioni, nelle case di amici o di vip dalla vita social: la torre montessoriana è regina lì dove lo sviluppo dell’autonomia, della sicurezza, delle competenze motorie del bambino sono prese sul serio.

Non è un accessorio di moda, come non lo è il letto montessoriano, la scrivania e tutti gli altri fratelli e le altre sorelle della torre montessoriana, ma rappresenta un simbolo della filosofia di Maria Montessori. La torre montessoriana, di cui vedremo, a breve, pro e contro, la fascia di età adatta al suo uso, i principali modelli ed anche come costruirsela da sé, rappresenta un alleato educativo per i bambini e le bambine, sempre troppo immersi, ormai, in un mondo che li vuole adulti il prima possibile, senza fornirgli strumenti per sviluppare competenze, né tanto meno indipendenza.

Torre Montessoriana: cos’è e a cosa si ispira

La Torre Montessoriana ha molti nomi, potrete conoscerla anche come Learning Tower o Torre di Apprendimento. Essa è ispirata ai principi educativi di Maria Montessori che, senza fare torto ai milioni di pagine scritte sulla grande pedagogista e sui suoi principi, per dovere di sintesi, potremmo così riassumerne.

Principi del metodo Montessori:

i bambini imparano attraverso l’autoesplorazione ed il gioco libero; ambiente adeguato, a misura di bambino, con materiali accessibili; libertà responsabile, la propria libertà nel rispetto delle regole e degli altri; l’educatore osserva e guida, non dirige; rispetto del singolo, ogni bambino è un individuo a sé, con potenzialità e bisogni specifici.

I principi alla base del famoso metodo mirano a favorire l’indipendenza, la fiducia in sé stessi, rispettando i ritmi di ciascun bambino. In quest’ottica, uno strumento come la Torre Montessorina è in linea con un apprendimento sicuro, attraente, che sviluppa anche una buona autostima.

Grazie a questo supporto, i bambini partecipano attivamente alle attività quotidiane degli adulti in modo sicuro e autonomo.

A cosa serve e quando

La Torre Montessoriana, come si deduce facilmente dando un rapido sguardo alla sua struttura, eleva i bambini alla stessa altezza degli adulti, in modo da favorire la partecipazione con le attività che si svolgono in un’altezza che sarebbe difficilmente raggiungibile: come il bancone della cucina o il lavello. Essa è infatti usata molto in cucina, dove i bambini sono spesso curiosi e desiderosi di aiutare nella preparazione dei pasti.

Non si tratta di metterli ai fornelli, di avvicinarli ad utensili pericolosi. I bambini, con la Torre Montessoriana, possono osservare ciò che fanno mamma e papà, possono interagire con domande, lavare le verdure, la frutta, passare gli oggetti agli adulti. In tal modo, il bambino/a è stimolato, esplora nuovi mondi, ben distinti da quelli dei device o della tv di fronte ai quali li piazziamo, per una comprensibile e legittima necessità, come ad esempio proprio quella di preparare i pasti.

La Torre Montessoriana può essere utilizzata a partire dai 18 mesi fino a circa 6 anni, a seconda delle dimensioni e delle capacità motorie del bambino, ricordandoci che la sicurezza di nostro figlio/nostra figlia viene ovviamente prima di tutto.

Torre Montessoriana: quali sono i benefici

Alla luce di quanto detto fino ad ora, si deducono facilmente i benefici che vengono soddisfatti dall’uso della Torre Montessoriana.

I 5 benefici della Learning Tower:

sviluppo motorio; interazione; coinvolgimento; apprendimento; autonomia ed indipendenza.

La torre consente ai bambini di esplorare e partecipare alle attività quotidiane in modo indipendente, sempre avvertendo un senso di sicurezza. Salire e scendere dalla torre aiuta a sviluppare le capacità motorie e la coordinazione. I bambini imparano, acquisiscono nuove competenze in un ambiente sicuro, imparando anche l’importanza della collaborazione.

Ma ci sono anche degli svantaggi?

Certamente, la Torre di Apprendimento non fa per tutte le case, ecco alcuni svantaggi che potrebbero limitarne l’uso come lo stesso acquisto. Prima di tutto, il costo di una Torre Montessoriana di buona qualità può non essere per tutte le tasche. Per fortuna, per chi non vuole rinunciare, esistono soluzioni fai da tè, quelle di seconda mano, ed anche modelli particolarmente basici.

Un altro ostacolo al suo acquisto sono le sue dimensioni e lo spazio che occupano nelle cucine. Chi vive in appartamenti piccolini o con una distribuzione degli ambienti molto fluida potrebbe dover rinunciarvi.

Costruire una Torre Montessoriana Fai-da-Te

Come avevamo promesso vediamo come potersi costruire la propria Torre Montessoriana lì dove il proprio portafogli non ne consenta l’acquisto o la voglia di fare, accompagnata una buona manualità, abbiano la meglio. Ecco alcuni passaggi fondamentali.

Prima di tutto bisogna trovare un buon progetto, magari attraverso un tutorial online, che spieghi dettagliatamente ogni passaggio.

Secondo step è la ricerca di materiali di qualità, dal legno resistente e non trattato, a tutto l’occorrente per costruire e montare pezzo dopo pezzo.

Durante la costruzione, bisogna assicurarsi di montare tutte le parti in modo solido, e che sia tutto levigato e privo di schegge.

Inoltre è importante aggiungere eventuali caratteristiche di sicurezza, come ringhiere o barre antiscivolo, per garantire che il bambino possa salire e scendere in sicurezza.

Infine, sarà necessario applicare una finitura atossica per proteggere il legno e prolungare la durata della torre.

I modelli da acquistare on line

Una buona Torre Montessoriana può farvi compagnia per molto tempo, seguendo non solo la crescita di un primo figlio ma anche di quelli che, eventualmente, verranno dopo, come di cuginette e cuginetti. Dunque, prima della scelta, ragionateci bene, pensate all’investimento in senso più generale, leggete un po’ di recensioni, confrontatevi con chi l’ha comprata in precedenza e guardatevi in giro.

Noi ve ne proponiamo 4 da comprare on line, con caratteristiche assai diverse.

Kauza 3-in-1 è una Torre Montessoriana in legno che ha il plus di trasformarsi, accompagnando il bambino in più fasi della sua crescita.

BEY & CO® è regolabile su tre altezze, con superficie antiscivolo e piedini antiribaltamento. Il suo design pulito e nordico rende questa torre particolarmente bella.

FUNLIO Torre Montessoriana è pieghevole, caratteristica non da poco per chi deve combattere con i metri quadrati a disposizione. Inoltre, ci sono più varianti colore fra le quali poter scegliere.

Infine, con 9 varianti colore, COSYLAND è la Torre Montessoriana in bambù, che, senza rinunciare alla sicurezza, vi consente l’acquisto, senza spendere cifre folli.

Oltre le torri c’è di più!

Infine, vorremmo offrirvi un panorama più completo su altri oggetti e sui giochi che hanno lo stesso scopo e gli stessi benefici della torre. Famoso, forse anche più della Learning Tower, c’è il letto montessoriano ma, come vedrete, il mercato offre così tanto, da poter arredare ogni stanza, con i principi che sottendono questi oggetti.

Principali strumenti e giochi che promuovono l’autonomia:

sedie montessori;

letti montessori;

tavoli e scrivanie montessori;

porta abiti e ganci montessori;

scaffali bassi e librerie montessori;

set di pulizia per bambini;

cucine giocattolo montessori.

Le sedie Montessori sono mobili a misura di bambino che permettono ai piccoli di sedersi e alzarsi da soli, promuovendo l’indipendenza nelle attività sedentarie come leggere, disegnare o mangiare.

Il letto Montessori è un letto basso a terra che consente ai bambini di entrare e uscire in modo autonomo. Questo tipo di letto favorisce l’indipendenza del bambino e lo aiuta a sviluppare una routine del sonno autonoma.

I tavoli e le scrivanie Montessori sono dimensionati per i bambini, permettendo loro di lavorare, giocare e mangiare in modo indipendente. Questi mobili sono spesso dotati di spazi per conservare i materiali in modo ordinato e accessibile.

I porta abiti e i ganci a misura di bambino permettono ai piccoli di appendere e prendere i propri vestiti in modo autonomo. Questi supporti aiutano a sviluppare competenze di cura personale e organizzazione.

Gli scaffali bassi e le librerie Montessori sono progettati per essere accessibili ai bambini, permettendo loro di scegliere autonomamente libri e giochi. Questi mobili favoriscono l’indipendenza nella scelta delle attività e stimolano la curiosità e l’amore per la lettura.

I set di pulizia a misura di bambino, come piccole scope, palette e stracci, permettono ai bambini di partecipare alle attività domestiche. Questi strumenti promuovono l’indipendenza e insegnano l’importanza della cura dell’ambiente domestico.

Le cucine giocattolo Montessori sono riproduzioni realistiche delle cucine reali, progettate per permettere ai bambini di esplorare e imparare attraverso il gioco. Questi giocattoli stimolano l’immaginazione e permettono ai bambini di sviluppare competenze pratiche in modo sicuro.