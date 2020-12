I nomi da bambino di tendenza per il 2021

editato in: da

Tra i momenti più importanti nella vita di una coppia nel periodo della gravidanza c’è senza ombra di dubbio quello della scelta del nome del proprio figlio. Certo, nulla a che vedere con le varie visite, ma anche stabilire il nome del bambino è un passo importante e ricco di emozioni.

Per farlo ci si può orientare su quelli di maggiore tendenza, oppure su nomi utilizzati dalle star. Per i più legati alle tradizioni si può sempre scegliere tra quelli più importanti all’interno della propria famiglia. Una cosa è certa: qualunque sarà la scelta, il bambino dovrà convivere con quel nome per tutta la vita.

Ma quali sono quelli di maggiore tendenza per il 2021? Chi vuole optare per una scelta molto classica può valutare nomi che, ormai da anni, si inseriscono tra quelli maggiormente scelti dai neo genitori. Tra questi non si possono non citare Leonardo, Francesco, Alessandro e Lorenzo. Ma non si possono dimenticare neppure Andrea, Niccolò, Filippo, Tommaso e Gabriele. Tutte queste opzioni sono tra quelle che vanno per la maggiore tra le famiglie italiane.

Se si cerca un nome più breve, che non si possa abbreviare con soprannomi, ci si può indirizzare su opzioni come Enea, Noah, il classico Luca ed Elia. Se si guarda, invece, alle tendenze dettate dalle star si può optare per Leone, Isaac, Nathan o ancora River.

Tra i nomi meno usati negli ultimi anni per un maschietto ci sono diverse opzioni interessanti per i futuri genitori come Giole, Juri, Valerio o Roberto.

Per chi cerca un nome da maschietto in base al significato è bene sapere che Leonardo significa forte come un leone, Francesco può significare sia appartenente al popolo dei franchi che libero, Alessandro protettore degli uomini e Lorenzo colui che è cinto di alloro. Andrea, invece, significa uomo, mentre Niccolò vincitore del popolo, Filippo è colui che ama i cavalli, Tommaso gemello e Gabriele forza di Dio.

Alcuni di questi, se piace, possono essere scelti nella versione straniera.

Quello che è certo è che la scelta del nome per il proprio bambino o per la propria bambina va fatta in maniera ponderata. Si può seguire l’istinto, decidere di orientarsi verso nomi più classici oppure optare per quelli che hanno un significato per la propria famiglia.