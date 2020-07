I 3 ingredienti per far innamorare della lettura vostro figlio

editato in: da

La lettura è uno strumento di apprendimento fondamentale. Pensate un po’ a quanti libri, quanti articoli avete letto durante la vostra vita che vi hanno insegnato qualcosa… La lettura non è mai una competenza fine a se stessa: è un mezzo per raggiungere qualcos’altro. Si parla infatti di “apprendimento divergente”, perché apre le porte alla possibilità continua di apprendere.

Purtroppo per molti bambini e ragazzi la lettura rappresenta un ostacolo, un’attività frustrante e poco attraente. Ora che i nostri figli sono stati a casa per molto tempo ed abbiamo l’incognita di come inizierà, ma soprattutto come proseguirà il prossimo anno scolastico, il nostro ruolo da genitori per sostenere e favorire l’apprendimento e l’amore per la lettura diventa ancora più importante.

“Il compito di un genitore, come quello dell’insegnante, è quello di coltivare l’entusiasmo del bambino, che sentendosi ‘bravo’ a leggere è incentivato a continuare, senza obblighi o costrizioni ma, anzi, rispettando i suoi tempi e il suo modo di imparare.” Ci spiega Maria Cristina Ajroldi, mamma e insegnante. “È molto importante che i bambini imparino in modo positivo, cioè divertendosi: le emozioni hanno un ruolo fondamentale nell’apprendimento, e aiutano i bambini a trovare una motivazione intrinseca in tutte le esperienze di vita.”

Ecco i 3 ingredienti fondamentali: