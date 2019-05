8 consigli per il cambio pannolino dei neonati

Controlla spesso se il tuo bambino è sporco Tra impegni, coccole ed eventuali poppate spesso non ci si accorge che il bambino ha fatto i suoi bisogni. Questo succede soprattutto con i neonati non ancora svezzati, che tendono a sporcare frequentemente il pannolino senza però produrre cattivi odori. Purtroppo, tenerlo per troppo tempo indosso può causare non solo fastidio, ma anche arrossamenti e irritazioni. Il bambino non sempre è in grado di comunicare il fastidio, e deve essere il genitore a controllare che il pannolino sia asciutto o umido. Solitamente i bambini più piccoli fanno i loro bisogni subito dopo la poppata: occorre stare in guardia proprio in quei momenti, in modo da cambiarli subito e farli rimanere asciutti e puliti.