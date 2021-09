Bambini, l’alternativa tecnologica al tablet per imparare divertendosi

editato in: da

Trovare il giusto passatempo per i nostri bambini non è un’impresa facile, soprattutto quando l’obiettivo è quello di garantirgli un’attività creativa, divertente e stimolante. Così, sempre più spesso, ci affidiamo a smartphone e tablet e a tutte una serie di applicazioni dedicate ai più piccoli che però li costringono a stare ore intere davanti a uno schermo.

Abbiamo però, dalla nostra parte, una valida alternativa ai device tradizionali, un prodotto che è in grado di stimolare e sviluppare la fantasia dei più piccoli senza che però questi siano costretti a interagire per ore con uno schermo luminoso.

Stiamo parlando de La Fabbrica delle Storie di LUNII, un dispositivo tecnologico, nonché gioco educativo, che non emette onde elettromagnetiche – funziona senza connessione Wi-Fi e Bluetooth – e che si configura come l’alternativa migliore a smartphone e tablet.

La Fabbrica delle Storie di LUNII Un contenitore di favole e storie che stimola la creatività dei più piccoli. Acquistalo ora!

Questo prodotto non è altro che un contenitore di storie originali e incredibili in continuo aggiornamento che abolisce gli schermi e dà ampio spazio all’immaginazione. Una sorta di scatola magica che contiene al suo interno una serie di mondi incantati pronti solo per essere esplorati.

Ideato in Francia, e diffusosi in breve tempo anche in Italia, questo dispositivo dal design originale permette ai più piccoli di ascoltare centinaia di storie originali, ma non solo. I più piccoli, infatti, sono chiamati a interagire in prima persona con quelle storie, scegliendo i personaggi o personalizzando alcuni elementi della narrazione.

I bambini scelgono un protagonista, un universo, un personaggio secondario e un oggetto e vengono immediatamente catapultati in questo mondo straordinario all’interno del quale devono muoversi facendo affidamento solo sulla loro fantasia.

Sono tantissime le storie da acquistare e da scaricare che portano la firma di autori italiani e internazionali, ma è possibile anche crearne di nuove. Possono farlo mamma e papà, registrando una storia e inviandola al dispositivo, o gli stessi bambini, diventando così autori dei propri racconti.

Un discorso a parte merita il design accattivante, colorato e morbidissimo al tatto, che richiama l’indimenticabile e iconico walkman che tanto era in voga negli anni ’80.

La Fabbrica delle Storie di LUNII si può acquistare online al costo di 59,99 euro, ed è perfetto per tutti i bambini di età tra i 3 e gli 8 anni.

La Fabbrica delle Storie di LUNII Un contenitore di favole e storie che stimola la creatività dei più piccoli. Acquistalo ora!