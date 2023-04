All’asilo con i nonni: il progetto italiano che celebra il tempo e la famiglia

Fonte: iStock All'asilo con i nonni

Non ci stancheremo mai di ribadire l’importanza che hanno i nonni nella vita dei loro nipoti così come di sottolineare l’impatto positivo che hanno nella crescita. La loro presenza, infatti, è un toccasana per tutte le parti coinvolte, per l’intera famiglia.

I nonni non sono solo saggi dispensatori di consigli ma sono anche insegnanti di vita, parenti premurosi e compagni di avventure straordinarie. Sono amici, i migliori, pronti sempre a supportare i loro nipoti, in ogni momento della vita e in tutte le circostanze.

Ed è proprio dalla consapevolezza dell’importanza che hanno nonni e nipoti nelle vite reciproche, che in Italia è nata un’iniziativa straordinaria. Quella che riunisce in un unico luogo gli anziani della famiglia e i piccoli di casa. Il progetto si chiama ABI e ha portato all’apertura del primo asilo nido dove nonni e nipoti possono trascorrere il tempo insieme.

Nonni e nipoti insieme: il progetto italiano che celebra la famiglia

Trascorrono il tempo insieme ai nipoti, li vanno a prendere a scuola e preparano per loro merende gustose. Si trasformano in marinai o pirati, se gli viene chiesto, e a volte anche in principi o in guerrieri. E loro accettano, lo fanno sempre senza mai sbuffare o contraddire. Sono i nonni del mondo, quelli destinati a trasformare l’infanzia in un viaggio meraviglioso.

La possibilità di crescere insieme ai nonni, e di consentire a loro di trascorrere del tempo insieme, ha tantissimi vantaggi. I piccoli, infatti, sanno di poter sempre contare su una spalla forte e gentile che li proteggerà per il resto della vita. Gli anziani della famiglia, invece, occupano il loro tempo libero, permettono ai genitori di organizzare al meglio i loro impegni quotidiani e si occupano di crescere e rendere migliori le future generazioni.

Quanto tutto questo faccia bene ai nonni è stato confermato proprio dalla scienza. Uno studio tedesco pubblicato su Bmj Open, infatti, ha rivelato che per gli anziani, trascorrere del tempo insieme ai nipoti, è un vero toccasana che combatte la solitudine e la malinconia.

Ed probabilmente dalla consapevolezza di quanto questo legame sia bello e benefico per entrambe le parti, che è nata l’idea di realizzare un asilo per nonni e bambini in Italia. Un solo luogo che ospita nelle medesima struttura una casa di riposo, un centro anziani diurno e un nido d’infanzia.

Nell’edificio nonni e nipoti possono trascorrere il tempo insieme. Partecipare ai laboratori di cucina creativa o di botanica, leggere e giocare, e condividere pranzi, merende e momenti di spensierata felicità.

All’asilo con i nonni: succede a Piacenza

Il progetto si chiama Anziani e Bambini Insieme (ABI) e il nome stesso è già un preludio alla bellezza di quello che vi stiamo per raccontare. L’iniziativa, ideata e realizzata da Unicoop, ha visto nascere nel cuore della città di Piacenza un edificio dove oggi convivono un casa di riposo, un centro anziani e un asilo nido. Un luogo d’incontro, sociale, culturale ed educativo, che permette ai nonni di rimarcare il loro ruolo fondamentale nella società, e ai nipoti di apprendere preziosi insegnamenti.

Ogni giorno, qui, si incontrano bambini e anziani per trascorrere il tempo insieme e per seguire tutta una serie di attività messe a punto da operatori socio-sanitari ed educatori. Cucinano, giocano, leggono e imparano, condividono pranzi e merende e organizzano feste, riempiendo in maniera straordinaria le giornate gli uni degli altri.

Del resto la missione di questo progetto è proprio quella di permettere a queste due generazioni di vivere esperienze condivise che possano arricchire il bagaglio personale.

ABI è un progetto unico in Italia, che ha seguito la scia di alcuni esempi nel resto del mondo, che hanno promosso l’incontro generazionale nell’ambito scolastico, e che su questo si è evoluto creando un luogo straordinario che serve come esempio per il presente e il futuro.