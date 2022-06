Viktoria Apanasenko, l’aspirante Miss Universo che combatte contro i russi

Fonte: GETTY Attrici e modelle che hanno reso famosa l’Ucraina nel mondo

Prima che scoppiasse la guerra faceva la modella, ma oggi Viktoria Apanasenko si impegna a fornire il proprio contributo in attività di volontariato per la popolazione ucraina e a sostegno delle forze armate del suo paese. Eppure il sogno di continuare la sua carriera non è stato fermato neanche dai bombardamenti: la 28enne infatti rappresenterà l’Ucraina a Miss Universo.

Viktoria, la modella che sogna di diventare Miss Universo diventata volontaria

Era una modella prima di vivere, come tantissimi ucraini, gli orrori della guerra. Viktoria Apanasenko non è scappata, ma ha scelto di restare al fronte per aiutare i suoi compatrioti impegnati nella guerra che sta uccidendo milioni di ucraini. E lo ha fatto dando il suo contributo: cucinando dei pasti caldi presso un ristorante, il Naïve, trasformato per l’occasione in una mensa per soldati, anziani e bisognosi.

Ha 28 anni, una laurea in Servizi Sociali alla facoltà di Psicologia dell’Università Taras Shevchenko di Kiev, e la sua carriera era in ascesa quando è scoppiato il conflitto. La Apanasenko, nata a Chernihiv, vicina al confine bielorusso e duramente colpito dall’invasione dei russi, come modella si è sempre impegnata a sostenere la diffusione dei marchi nazionali. E oggi rappresenterà l’Ucraina nel concorso “Miss Universo 2022”.

Per l’edizione di quest’anno l’organizzazione ucraina ha scelto lei, vista l’impossibilità di organizzare un nuovo evento in questo momento. Arrivata seconda nella graduatoria dello scorso anno, adesso la modella parteciperà a un’edizione che di certo sarà caricata di ben altro significato. “La 28enne Viktoria Apanasenko sta combattendo attivamente per la vittoria dell’Ucraina sul fronte dell’informazione ed è una volontaria. Viktoria aiuta il ristorante Naїve della capitale a cucinare per i battaglioni delle Forze armate e per gli anziani. Lei e una sua amica sono impegnate nel portare cibo, medicine e prodotti per l’igiene a bambini, anziani e sfollati interni”, ha riportato l’Euromaidan Press.

“Era un mio sogno fin dall’infanzia. Amo moltissimo la mia Ucraina ed è un grande onore rappresentarla a livello internazionale”, ha commentato la modella.

Viktoria Apanasenko, le sue parole e la sua forza

Viktoria si sta impegnando attivamente per i suoi compatrioti, ma non ha nessuna intenzione di fermarsi. “È molto importante continuare a parlare di guerra“, ha dichiarato la Apanasenko.

“Abbiamo bisogno del sostegno di altri Paesi per salvare la vita del nostro popolo e fermare la crudeltà della Russia. Sono consapevole della responsabilità di essere una delle ambasciatrici dell’Ucraina sulla scena internazionale in un momento così difficile e terribile, di parlare con la voce di tutte le donne del nostro Paese”, ha commentato. “Durante il mio lavoro di volontariato – ha raccontato ai media locali – guardando negli occhi della nostra gente, ho visto una forza e una potenza incredibili. È questa la vera bellezza. Combatterò non per la mia vittoria, ma per la vittoria del mio Paese“.

Dopo la Kalush Orchestra che è salita sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 primeggiando su tutti, toccherà a Viktoria portare in alto i colori della bandiera ucraina, per non far dimenticare al resto del mondo cosa sta ancora accedendo a due passi da casa nostra.