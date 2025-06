DS N°8: cinque motivi per cui questa elettrica conquista le donne

Immagina di iniziare la giornata con la tua playlist preferita, una tazza di caffè da asporto e la certezza di avere tutto sotto controllo. A bordo di DS N°8, l’ammiraglia elettrica firmata DS Automobiles, ogni dettaglio è pensato per farti sentire bene, con stile. Non è solo una questione di design – che comunque c’è, ed è bellissimo – ma di quelle piccole, grandi attenzioni che fanno davvero la differenza. Ecco cinque motivi per cui DS N°8 è l’auto perfetta anche per chi vive il volante con eleganza e concretezza, senza mai rinunciare al piacere.

1. Un salotto su quattro ruote

Massaggi, luce soffusa e materiali wow

Appena sali a bordo ti accorgi che c’è qualcosa di speciale: i sedili sono morbidi, avvolgenti, riscaldati (anche sulla nuca!), e se serve ti massaggiano durante la guida. La pelle Nappa è conciata in modo naturale, l’Alcantara è riciclata e le cuciture sono talmente raffinate che potresti trovarle su una borsa couture. C’è anche un tetto panoramico in vetro che rende tutto più luminoso. E se ami guidare in totale relax e in pace col mondo… qui troverai il tuo piccolo angolo zen.

2. Linee che parlano la lingua del design

Elegante, mai scontata. Come te

DS N°8 non passa inosservata, ma non è mai eccessiva. Le sue linee sono fluide, tese, quasi scolpite. È un SUV coupé, quindi ha la postura di chi sa quello che vuole, ma con la leggerezza di una silhouette affusolata. Le maniglie delle porte compaiono solo quando servono, la griglia luminosa sembra uscita da una passerella e i cerchi fino a 21 pollici le danno un tocco deciso. È il mix perfetto tra carisma e grazia. Un po’ come quando indossi un tailleur impeccabile con le sneakers giuste.

3. Autonomia da vera indipendente

Fino a 750 km di libertà. E niente ansia da ricarica

Quante volte, parlando di auto elettriche, il primo pensiero è: “E se poi rimango a secco?”. Ecco, DS N°8 ti toglie anche questa preoccupazione. Con la versione Long Range arrivi a 750 km di autonomia. E se devi fare un viaggio improvviso, bastano 10 minuti di ricarica per guadagnare 200 km. Tutto facile da gestire con l’app, che ti dice dove fermarti, per quanto e cosa aspettarti. È come avere una persona che organizza le tue tappe. Ma senza spese extra.

4. Tecnologia che non complica la vita

Parli, e lei ti ascolta. Giuro

Niente tasti misteriosi o menu infiniti. A bordo c’è il sistema DS IRIS 2.0 che risponde ai comandi vocali e capisce quello che dici. C’è il display head-up che ti mostra le info più importanti direttamente sul parabrezza, così non distogli lo sguardo dalla strada. E l’audio? Firmato FOCAL, con suono tridimensionale da 14 altoparlanti. Che tu stia cantando a squarciagola Beyoncé o ascoltando il tuo podcast del cuore, la colonna sonora sarà sempre perfetta. Per non parlare della guida semi-autonoma: se vuoi, ti aiuta a cambiare corsia, mantenere la distanza e persino parcheggiare. Tu devi solo goderti il tragitto.

5. Una bellezza consapevole

Sostenibile, ma senza rinunciare a nulla

Essere green è bello. Ma esserlo con stile lo è ancora di più. DS N°8 è prodotta a Melfi, nello stabilimento Stellantis, con materiali attenti all’ambiente, batterie realizzate in Francia e tanta voglia di rendere il viaggio elettrico una vera coccola. Con la sua app puoi programmare la ricarica, trovare le colonnine più vicine e persino preriscaldare la batteria nelle giornate fredde. E quando torni a casa, puoi ricaricarla con soluzioni smart pensate per semplificarti la vita. Zero pensieri, zero emissioni, massimo piacere.

Perché DS N°8 non è solo un’automobile, è un’esperienza. Ti accoglie con garbo, ti accompagna con eleganza e ti lascia sempre quel senso di “sto facendo qualcosa di bello per me”. Perché, diciamocelo, ci piace essere pratiche, sì. Ma anche un po’ viziate. E questa è la vera meraviglia del viaggio.

In collaborazione con Stellantis