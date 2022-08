A settembre il Capodanno morale: come vivere green nei prossimi 12 mesi

Fonte: Campeggi.com

Altro che gennaio, per tantissime persone è settembre il mese migliore per fissare nuovi obiettivi e trasformare in realtà i sogni, progettando il resto dell’anno.

Un vero e proprio Capodanno morale, che arriva con il rientro dalle ferie e il ritorno alla routine. Per l’occasione Campeggi.com, portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, suggerisce 12 buoni propositi – uno per ogni mese – da mettere in pratica per vivere una vita più sostenibile, sana e senza stress, a contatto con la Natura.

Settembre – imparare qualcosa di nuovo

A volte la routine e i troppi doveri quotidiani ci impediscono di dare sfogo alla curiosità. Imparare qualcosa di nuovo è essenziale, seguendo sogni e desideri. Partecipa a un corso online oppure in presenza, mettendoti alla prova con una nuova lingua da studiare o una ricetta mai provata.

Ottobre – ridurre il tempo di fronte agli schermi

Computer, televisori, smartphone e tablet: il tempo trascorso davanti agli schermi è sempre tanto. Con l’arrivo dei primi freddi il suggerimento è di ridurre le ore che si trascorrono con la tecnologia. Sfrutta il tempo che ti rimane invece per altre attività come la cucina, i giochi da tavolo oppure la lettura.

Novembre – leggere un libro

Non solo un passatempo: leggere è un ottimo antistress che aiuta a migliorare la conoscenza, stimolando creatività, linguaggio, empatia e memoria. Il consiglio? Leggere almeno un libro al mese e novembre è il mese perfetto per iniziare. Bastano fra le 10 e le 15 pagine al giorno per finire un volume entro 30 giorni.

Dicembre – regalare esperienze

Dicembre è il mese in cui si scelgono i regali di Natale. Cosa donare ai propri cari? L’idea vincente è quella delle esperienze, meglio se da vivere insieme, dai concerti alle attività adrenaliniche, passando per un weekend in un glamping oppure un fine settimana alla spa. L’occasione perfetta per creare nuovi ricordi insieme, divertirsi e rilassarsi.

Gennaio – fare acquisti consapevoli

L’impatto ambientale si può ridurre anche quando si fanno acquisti. Per quelli alimentari l’ideale è scegliere prodotti a km zero, di stagione, senza imballaggi di plastica o non riciclabili. Per l’abbigliamento invece il consiglio è di optare per capi di qualità ed evitare il fast fashion. I saldi di gennaio sono il momento giusto per iniziare a modificare le proprie abitudini e fare scelte più consapevoli.

Febbraio – visitare un posto nuovo

Terminate le vacanze invernali torna la routine. Fra i propositi c’è quello di visitare almeno un posto nuovo al mese. Ad esempio una città mai vista, un museo, un nuovo locale oppure una mostra. L’importante è preparare una lista e iniziare.

Marzo – spostarsi in modo sostenibile

Spesso capita di usare l’auto per percorrere distanze che si potrebbero coprire a piedi o in bici. L’arrivo di marzo può essere un buon momento per cambiare le abitudini e cominciare a spostarsi in modo sostenibile. Così facendo si ridurrà l’impatto sull’ambiente e si farà del bene a se stessi, mantenendosi in forma.

Aprile – dormire 7 ore a notte

Riposare aiuta corpo e mente a ricaricare le batterie, per questo è importante dedicare al sonno il giusto tempo. La regola generale è quella di dormire almeno 7 ore ogni notte. È importante, inoltre, che il riposo non subisca delle interruzioni: l’ideale sarebbe eliminare interferenze sonore e luminose.

Maggio – creare un angolo green

Che sia in terrazzo, in giardino oppure vicino a una finestra, creare un proprio angolino green in casa può rivelarsi un ottimo passatempo, donando carattere agli ambienti. Visita un vivaio, per cercare nuove piante, cambia i vasi, puntando non solo sui fiori ma anche su un piccolo orto con cetrioli, pomodori e peperoncini.

Giugno – fare 10.000 passi al giorno

Se il tuo obiettivo è uno stile di vita sano, dovresti mantenere il corpo in movimento. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’ideale è compiere tra gli 8.000 e i 10.000 passi al giorno, camminando per almeno due ore. In questo modo migliorerai la circolazione sanguigna, tonificherai i muscoli e ti sentirai subito meglio. Giugno è il momento perfetto per iniziare.

Luglio – trascorrere più tempo nella natura

Tantissimi studi hanno dimostrato che trascorrere del tempo in mezzo alla natura consente di rilassarsi, ridurre lo stress e l’ansia, aumentando la concentrazione e l’umore. Se vivi in città potresti scoprire i parchi vicino a te, fra passeggiate, libri da leggere all’ombra e giochi con il cane.

Agosto – prediligere vacanze a basso impatto ambientale

Agosto è il mese da dedicare alle ferie, ma senza dimenticare la sostenibilità. Organizza la tua vacanza in modo green: scegli strutture eco-sostenibili ed eco-camping, riduci il peso dei bagagli, scegli una crema solare a basso impatto e mezzi di trasporto verdi.

Contenuto offerto da Campeggi.com