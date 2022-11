Chi è Sandro Ruotolo, il giornalista ed ex Senatore che ha rischiato la vita

Fonte: IPA Chi è Sandro Ruotolo: la carriera del giornalista e politico

Con un post su Facebook, il giornalista ed ex Senatore Sandro Ruotolo ha annunciato di essere ricoverato in un ospedale romano dopo essere stato colpito da un broncospasmo. Ora le sue condizioni di salute sono migliorate, come ha fatto sapere al Corriere della Sera, a cui ha raccontato quegli istanti di terrore. Il suo nome è un simbolo della politica e del giornalismo italiano, così come baluardo della lotta contro la mafia: ripercorriamo la sua lunga carriera al servizio dell’informazione.

Sandro Ruotolo, la carriera nel giornalismo e nella politica

Sandro Ruotolo è uno dei massimi esponenti del giornalismo italiano, che l’ha visto collaborare con le più importanti testate italiane e diventare inviato speciale in televisione. La sua carriera prende il via nel 1974, quando inizia a collaborare con il quotidiano Il manifesto. Ma il debutto sul piccolo schermo non tarda ad arrivare: nel 1980 entra infatti in Rai dove avvia una lunga attività in qualità di corrispondente ed inviato speciale, per il TG2 e per il GR1.

Negli anni ’90, poi, arrivano i grandi cambiamenti. Nel 1991 è impegnato nell’organico della redazione del TG3, per poi lavorare a Mediaset al fianco di Michele Santoro dal 1996 al 1999. La collaborazione con il collega affonda le radici nel 1988, quando lo affianca nella realizzazione di diversi programmi televisivi, tra cui Samarcanda. Nel 2011 partecipa al programma di Santoro Servizio pubblico. Nel corso della sua attività giornalistica, inoltre, Ruotolo si è imposto come baluardo della lotta contro le mafie. Dal 2015 vive sotto scorta in seguito alle minacce ricevute da Michele Zagaria, boss dei Casalesi.

Sandro Ruotolo ha anche partecipato attivamente alla vita politica del Paese. Nel 1980 è candidato consigliere regionale in Campania per il Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Ma l’affermazione nella scena politica italiana è arrivata solo negli ultimi anni, quando nel 2020 viene eletto Senatore, sostenuto dal centro-sinistra. Alle recenti elezioni politiche del 2022 viene candidato alla Camera dei Deputati, ma non viene rieletto.

Paura per Sandro Ruotolo: “Mi hanno preso in tempo”

Simbolo del giornalismo e della politica italiana, Sandro Ruotolo è stato recentemente colpito da un importante problema di salute. Con un post condiviso su Facebook, infatti, ha annunciato di essere da giorni ricoverato presso un ospedale romano in seguito a un broncospasmo. “Mi hanno preso in tempo. Domenica 23 ottobre. Un broncospasmo mi blocca la respirazione. Chiamo il 118. In 4 minuti arriva l’autoambulanza. Perdo subito conoscenza. Codice rosso. Sedato e intubato per due giorni e mezzo. E poi la rianimazione in un ospedale romano, per tutti questi giorni fino al passaggio in reparto” il suo racconto e il successivo ringraziamento al Servizio Sanitario Nazionale, che ha agito con tempestività.

Ai microfoni del Corriere della Sera ha raccontato, dal suo letto d’ospedale, quali sono ora le sue condizioni di salute: “Adesso ho solo la mascherina con l’ossigeno. Stamattina sono stato addirittura un quarto d’ora “in verticale”, con il busto alzato a letto. È stata una sensazione paradisiaca. A quel punto ho deciso di fare quel post su Facebook. Ma non per raccontare di me, bensì per ringraziare tutto il personale medico che mi ha salvato la vita”.