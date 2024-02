Safer Internet Day 2024, 6 consigli per vivere internet in modo consapevole

Nel "Safer Internet Day", ecco sei consigli utili per navigare in rete in sicurezza senza incappare in truffe e malintenzionati

Fonte: iStock Safer Internet Day 2024

Internet sia un mondo magico, utilissimo per quanto riguarda fonti di intrattenimento, comunicazione, aggiornamento e molto altro. Uno strumento dai molti lati positivi che, però, purtroppo non è fatto solo di luce. Ogni giorno i quotidiani riportano notizie riguardanti cyberbullismo, revenge porn e atti che minano la sicurezza delle persone che utilizzano la tecnologia e navigano in rete, soprattutto le più giovani. In occasione del Safer Internet Day 2024, la giornata promossa dall’Unione Europea per riflettere sull’uso consapevole della tecnologia, ecco dei consigli utili per navigare in sicurezza.

Cos’è il Safer Internet Day

Il Safer Internet Day o Giornata mondiale della sicurezza in Rete, è una giornata promossa dall’Unione Europea per sensibilizzare le persone sull’uso consapevole di internet. Un tema molto caldo, soprattutto se pensiamo ai ragazzi e alle ragazze più giovani. Secondo i dati di un report di Save the Children, metà degli adolescenti passa online più di 5 ore al giorno e il 91,7% dei ragazzi in fascia d’età tra i 14 e i 17 anni utilizza Internet ogni giorno. Un modo per tenersi in contatto tramite app di messaggistica istantanea per il 93%, intrattenersi con video per l’84%, con i social media per il 79% e divertendosi con i videogiochi per il 72,4%.

Un tempo d’uso altissimo, che aumenta necessariamente il rischio di incappare in siti non sicuri o di comunicare con persone che non si conoscono e che, purtroppo, possono avere intenzioni diverse dal semplice chiacchierare o divertirsi giocando. Ecco perché è importantissimo tutelarsi sempre, anche quando crediamo di essere al sicuro all’interno delle nostre case davanti al nostro telefono o pc personale.

Safer Internet Day, consigli per un utilizzo consapevole di internet

Educazione e informazione:

Il primo passo per vivere serenamente il nostro tempo su internet è sicuramente rimanere informato e conoscere i possibili pericoli: impariamo a leggere molto e a informarci sulle possibili minacce online, le truffe e i siti che, molto spesso, sono luogo di minacce alla nostra sicurezza. In questo modo sarà molto più facile riconoscerle nel caso in cui dovessimo trovarcele davanti.

Utilizza password e tool sicuri:

Mettiamo da parte la pigrizia quando scegliamo le password dei nostri account. È importante che siano sempre diverse, con numeri, simboli e parole lunghe che difficilmente possano essere ricondotte al nostro personale. Evitiamo date di nascita, nomi di animali domestici o di fratelli e sorelle. Possiamo anche decidere di utilizzare un quadernino delle password, in modo da non doverle salvare sul dispositivo, oppure utilizziamo gestori di password affidabili per memorizzare in modo sicuro le tue credenziali.

Non ignorare gli aggiornamenti:

Nonostante possa sembrare banale e noioso, aggiornare le proprie app e i propri dispositivi è un buon modo per renderli sicuri. Gli aggiornamenti molto spesso sono attuati per correggere piccole falle di sicurezza: perdere qualche minuto per permettere a telefono e pc di completarli può migliorane la protezione.

Scegli bene le opzioni di privacy:

Controlla sempre quali impostazioni di privacy sono impostate sui tuoi social media. Puoi decidere di personalizzarle rendendo il tuo profilo privato o limitando chi e cosa può essere visto. Inoltre, è importante ricordare che tutto ciò che si pubblica diventa di fatto un contenuto pubblico. Scegliere in modo consapevole cosa condividere di se stessi è il modo migliore per evitare che le proprie foto o le proprie generalità si perdano nel marasma di internet diventando accessibili a chiunque.

Occhio alle truffe online:

Un’offerta troppo bella è quasi sempre un’offerta impossibile. Evita di inviare i tuoi dati sensibili come nome, cognome, indirizzi e informazioni finanziare a meno che tu non sia estremamente sicuro che il sito o la persona in questione siano affidabili. È importante verificare sempre l’autenticità dei siti web, della persona o degli indirizzi mail prima di inviare qualcosa di personale.

Segui il buon senso:

Ragiona molto bene e non credere a tutto ciò che trovi online. Internet è un mondo utile e divertente, ma purtroppo non tutte le persone che incontriamo hanno buone intenzioni. Interfacciati solo con persone che conosci, e se decidi di intraprendere nuove conoscenze o di accettare opportunità confrontati con persone di cui ti fidi prima di condividere contenuti personali.