Revenge porn: le vittime sono ancora troppe

Fonte: iStock In Italia molte persone sono vittime di Revenge porn

Basta inquadrare, mettere a fuoco e scattare: una foto in fondo è solo questo, ma nella sua semplicità regala la possibilità di immortalare un momento per poterlo ricordare per sempre, pronto ad essere condiviso sui social o inviato alle persone più care. Un gesto così innocente nato per imprimere i ricordi più belli, però, se utilizzato nel modo sbagliato può rovinare irrimediabilmente la vita di una persona.

Questo è quello che succede alle vittime di revenge porn che vedono violata la loro privacy. Immagini o video intimi condivise con persone di cui si fidavano, vengono poi diffuse su gruppi Whatsapp, Telegram, sui social o su altri siti. Come sappiamo, tra i pregi di internet c’è la velocità e la memoria a lungo termine, che in questo caso diventano un’arma a doppio taglio: in pochissimo tempo quelle foto che dovevano essere custodite dal destinatario, così, fanno il giro del web e, per quanto si compiano sforzi per cancellarli, il più delle volte riemergono per sempre.

Revenge porn, c’è troppa leggerezza?

L’intimità è una sfera personale che si cerca di preservare gelosamente, ma nonostante tutte le accortezze può succedere di trovarsi vittime di un atto brutale e, ad oggi, a farne le spese sono soprattutto le donne e i membri della comunità LGBTQ+.

Ciò che sorprende maggiormente di coloro che si macchiano di questo illecito, è la leggerezza con la quale diffondono le foto o i video di cui entrano in possesso, senza pensare alle conseguenze. A discapito di quello che recita la parola, i colpevoli di revenge porn, non lo fanno solo per vendetta, ma spesso inviano immagini private per semplice goliardia, senza pensare a come potrebbero distruggere la reputazione di una persona. E questo capita perché il corpo rimane il bersaglio preferito degli arroganti e gli ignoranti, l’oggetto su cui fare battute anche solo per strappare una risata a chi sta intorno, normalizzando un comportamento che in realtà di normale non ha nulla.

Numeri che fanno impressione

Ci sono circa 2 milioni di vittime che soffrono per la diffusone delle loro immagini private in Italia. Circa il 70% di queste sono donne cui età media si aggira intorno ai 27 anni, che dovranno fare per sempre i conti con le conseguenze psicologiche di una decisone non presa da loro ma da altri.

Il governo italiano ha cercato di arginare e limitare il problema approvando nel 2019 un disegno di legge, il “Codice Rosso”, che ha ridotto i tempi di indagine per i crimini legati al revenge porn, allo stalking e allo sfregio al volto, inasprendo contemporaneamente le pene. Nonostante sia in vigore da alcuni anni, i dati dicono che circa il 50% delle vittime non denuncia l’accaduto perché spesso si sente in colpa, si vergogna e spera di convincere l’autore della diffusione a eliminare le immagini.

Per far sì che i numeri delle vittime diminuiscano bisogna lavorare molto sulla sensibilizzazione delle persone sul concetto di consenso. Ancora di più bisogna sradicare per sempre la convinzione che se una persona è vittima di revenge porn è perché poteva evitare di inviare determinate immagini o avere certi atteggiamenti. La verità è che fidarsi di una persona non è una colpa, approfittare della fiducia di un altro invece sì.