Regina Elisabetta, il Principe Filippo ricoverato in ospedale

Il Principe Filippo, 99 anni, marito della Regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale dopo che “non si è sentito bene”. Si tratterebbe di una misura precauzionale, richiesta dal medico di Corte.

Secondo il comunicato ufficiale emesso da Buckingham Palace, il Principe Filippo è stato ricoverato nella notte del 16 febbraio al King Edward VII Hospital. Si legge nella nota: “Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra martedì sera. Il ricovero del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo che si è sentito male”. E prosegue: “Il Duca dovrebbe rimanere in ospedale sotto osservazione per alcuni giorni”.

Fonti di Palazzo confermano all’Express che il ricovero di Filippo è una misura precauzionale e non si tratta di un’emergenza. Il Principe è stato portato dal Castello di Windsor, dove si trova da alcuni mesi insieme alla Regina, all’ospedale londinese in auto e non in ambulanza. Ed è entrato nel nosocomio, autonomamente, a piedi.

Stando agli insider, il Duca, che il prossimo 10 giugno compirà 100 anni, si è sentito poco bene, ma ha chiarito che il suo malessere non è legato al Covid. Lo scorso anno suo figlio Carlo risultò positivo, ma si curò a casa. Il mese scorso il Principe Filippo e la Regina Elisabetta sono stati vaccinati contro il Covid.

Il ricovero del Duca non è considerato dunque un’emergenza, tanto che Carlo e Camilla hanno continuato a svolgere i loro doveri, incontrando un gruppo di volontari che hanno lavorato al vaccino in laboratori a Birmingham. Il Primo Ministro, Boris Johnson, ha mandato al Principe Filippo i suoi auguri di pronta guarigione.

L’ultima foto ufficiale di Filippo risale allo scorso novembre. Il Palazzo ha condiviso un’immagine del Principe e della Sovrana in occasione del loro 73esimo anniversario di matrimonio.

Negli ultimi anni, il Duca di Edimburgo è stato ricoverato più volte in ospedale per diversi disturbi: nel 2011 per un’arteria coronario ostruita, nel 2012 per un’infezione alla vescica che lo costrinse a rinunciare alle celebrazioni del Giubileo di Diamante della Regina, nel 2013 ha subito un intervento all’addome, nel 2014 ha iniziato a portare gli apparecchi acustici. Un altro ricovero è avvenuto nel giugno del 2016 e poi nel dicembre del 2019 quando trascorse in clinica diversi giorni per essere dimesso la vigilia di Natale che passò come di consueto con la Regina e il resto della Famiglia Reale.

Dal 2017 Filippo si è ritirato dalla vita pubblica e non svolge più alcun dovere per la Monarchia e dopo l’incidente stradale del gennaio 2019 ha smesso di guidare, almeno ufficialmente.