Peugeot: la nuova strategia guarda ancor più all’ambiente, esaltando ancor più l’esperienza di guida

Ogni giorno la terra si ribella e, a suo modo, ci chiede aiuto. Reclama di rallentare e cambiare gli stili di vita. L’esigenza di tornare a difendere e proteggere ancor più l’ambiente si fa sempre più forte e l’unico modo per farlo è eliminare progressivamente gli agenti inquinanti che rendono le nostre città malsane.

Solo riducendo le emissioni come l’anidride carbonica potremmo fermare il cambiamento climatico. Ecco perché la svolta green, anche nel campo delle auto, è un’esigenza che non può più essere rimandata. Salvare l’ambiente è possibile senza rinunciare alla nostra mobilità. Come? Con l’elettrico.

Le “citta sostenibili” non sono un’utopia ma sempre di più un sogno che si avvera grazie all’elettrificazione. Disporre di una gamma di veicoli 100% elettrificati, a partire dal 2023, è l’obiettivo di Peugeot che già da ora propone il 70% dei suoi veicoli disponibili anche con tale alimentazione.

La rivoluzione è in atto: biciclette, scooter e monopattini elettrici sono già sul mercato insieme ai veicoli di car-sharing e alcuni modelli di vetture già totalmente elettrificati. Peugeot guarda alla sostenibilità e cerca di soddisfare le esigenze dei cittadini sempre più rispettosi dell’ambiente, consapevoli della necessità del cambiamento.

Peugeot: entro il 2024 si completa la gamma con versioni elettrificate su ogni modello

Un 2024 che sia libero da combustibili fossili ed emissioni nocive per l’ambiente. È così che Peugeot si immagina il suo futuro nel segno della sostenibilità.

Già da ora, infatti, la casa automobilistica del Leone sta lavorando per predisporre una nuova gamma di vetture alimentate con le energie alternative, 100% elettriche, liberandosi a poco a poco dei combustibili fossili. Le auto del Leone green e rivoluzionarie per l’esperienza di guida che offrono, sono in grado di soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti moderni.

Non solo un futuro verde nei progetti di Peugeot. Fornitore di mobilità, si impegna ad assicurare la libertà di movimento che ha sempre offerto, rimanendo un punto di riferimento per l’automotive, da oltre 130 annui.

Prestazioni ai massimi livelli, autonomia adeguata agli spostamenti degli italiani, sicurezza di livello superiore e design audace. Vetture compatte, SUV, veicoli commerciali, biciclette, scooter, ogni elemento della Casa ha un ruolo essenziale nella strategia di elettrificazione del marchio.

Qual è la forza dell’offerta tecnologica di Peugeot? Il “Power of Choice”, la possibilità cioè di scegliere il tipo di alimentazione più adatta a esigenze ed utilizzi, senza sacrificare tutti quelli elementi che da sempre hanno contraddistinto la Casa come un must nel mercato della mobilità: dal design al comfort, dall’equipaggiamento all’abitabilità, fino alla capacità di carico e al piacere di guida. L’alimentazione non costituisce più un “ostacolo” perché non condiziona la scelta del modello.

Quale auto Peugeot acquistare: le migliori scelte green, sicure e innovative

Nella grande gamma Peugeot quale auto acquistare dunque volendo fare già da ora una scelta green? La filosofia del “Power of Choice” è già una realtà. Le auto elettrificate offrono, infatti, gli stessi comfort e la stessa sicurezza, stessa tecnologia e abitabilità delle versioni a benzina e Diesel.

Ne sono la dimostrazione la e-208, e-2008, 3008 HYBRID & HYBRID4, 508 HYBRID e 508 SW HYBRID, e-Traveller, e-Rifter come anche i veicoli commerciali.

Nuova Peugeot e-208 non solo garantisce l’assenza di vibrazioni e una marcia silenziosa, ma anche un passaggio velocissimo da 0 a 100 Km/h in soli 8,1 secondi con un’autonomia di 340 km. Una vera fuoriclasse di libertà, potenza e comodità che si adatta, in città, a tutte le circostanze.

E per chi cerca un SUV, invece, arriva il nuovo Peugeot e-2008 che si distingue a primo impatto. Forte, muscoloso e sempre moderno. Silenzioso e dinamico negli spostamenti, con un’autonomia di 320 km.

Non mancano, ovviamente, le vetture ibride plug-in, come il nuovo Peugeot 3008, un ibrido che si ricaricabile con la spina. Piacere al volante e nuove sensazioni da provare con una vettura che propone ben quattro modalità di guida.