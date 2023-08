Preparatevi a un’estate all’insegna dell’amore… parola dell’oroscopo!

Fonte: iStock oroscopo dell'amore, previsioni per l'estate

Nell’incantevole scenario dell’estate, quando il caldo sole si staglia sul cielo azzurro e i colori della natura si tingono di vivaci sfumature, c’è qualcosa nell’aria che risveglia i sentimenti e accende la passione. Questa stagione è sempre stata considerata un momento magico, in cui l‘amore e la romantica atmosfera del tempo estivo si combinano in un abbraccio irresistibile. E mentre i giorni si allungano e le notti si riempiono di stelle scintillanti, c’è un altro elemento che entra in gioco per aggiungere un tocco di mistero e prospettive inaspettate: l’oroscopo.

L’astrologia ha infatti il grande potere di spiegare come i cambiamenti influiscono sull’energia cosmica intorno a noi. Con Venere, il pianeta dell’amore, ufficialmente in transito verso Leone, l’app di dating Tinder ha scelto di consultare l’esperta di astrologia Lisa Stardust per comprendere meglio come il movimento dei pianeti influirà sulle vite di tutte noi.

Buone notizie: secondo l’esperta, il meglio deve ancora arrivare. Il lungo transito di Venere in Leone infiammerà infatti i nostri cuori e aumenterà ancora di più il loro desiderio di costruire connessioni realmente autentiche. Ecco come preparasi al meglio, segno per segno.

Indice Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Aquario

Pesci

Ariete

Con Venere in Leone, ti sentirai pronta a metterti alla prova e uscire dalla tua comfort zone. Dai una chance a quella persona che non avresti mai considerato. E se la conversazione decolla, perché non vi date appuntamento per un buon mocktail?

Toro

Essere sincera ha i suoi vantaggi. Per prima cosa, attira persone che hanno le tue stesse aspettative, con cui parlare a cuore aperto e senza esitazioni! Inoltre, potrebbe aprire le porte a eventi inaspettati: è il momento perfetto per esplorare nuovi stili di vita.

Gemelli

Se la conversazione con la tua crush scorre senza problemi, allora ci sono tutti i presupposti perché la conoscenza diventi qualcosa di più. Lasciati ammaliare dal suo umorismo e vedrai: basterà una risata per iniziare a scioglierti!

Cancro

Essere trasparente con le proprie intenzioni è importante e aumenterà la tua fiducia in te stessa. Non esitare ad essere schietta e prendi l’iniziativa nel mandare il primo messaggio, suggerire una videochiamata o un incontro di persona. La tua autenticità e personalità colpiranno di sicuro positivamente!

Leone

Le tue passioni ti permettono di esternare i sentimenti con desiderio e trasporto e incantare gli altri. Usa il tuo fascino innato e la tua energia positiva per mostrare al tuo Match quanto sei carismatica.

Vergine

Quest’estate ascoltate le vostre esigenze. Se non sei in vena di chiacchiere, a meno che non si tratti di una persona speciale capace di accendere il tuo interesse e curiosità, va bene lo stesso.

Bilancia

I tuoi amici possono aiutarti a trovare un potenziale amore. Dopotutto, ti conoscono molto bene di chiunque altro e vogliono solo il meglio per te. Non esitare a chiedere il loro parere prima di uscire con qualcuno per farti dare la giusta carica di autostima!

Scorpione

La tua voglia di successo professionale non ti lascerà molto tempo per divertirti, a meno che tu non lo renda possibile. Ricorda, la vita è questione d’equilibrio. È importante uscire qualche volta durante la settimana!

Sagittario

Per te “appuntamento” non significa necessariamente cena e drink. Un’avventura in un’escape room, una gita in un parco divertimenti o una lezione di cucina sono più nel tuo stile, oltre che essere perfette per conoscersi meglio e creare bei ricordi.

Capricorno

Attualmente c’è una tensione che si sta accumulando dentro di te. Da un lato, desideri una relazione estiva. Dall’altro, ti stai godendo la libertà della vita da single. Nessun problema! Non devi necessariamente impegnarti, puoi sempre uscire per conoscere nuove persone e vivere esperienze fantastiche, magari una situationship!

Aquario

Sappiamo che non sei una persona che ama apparire o ostentare, ma è arrivato il momento di aggiornare il profilo Tinder con foto che mettano in evidenza il tuo stile unico e la tua creatività. Non avere paura di sfruttare le foto dell’ultimo concerto a cui sei stata o delle tue lezioni settimanali di salsa e dai al profilo una bella ventata di aria fresca.

Pesci

Smetti di sottovalutarti e provaci alla persona che ti piace, anche se pensi sei timorosa su come andrà a finire. Non farti trattenere dalle insicurezze, scoprirai che molto probabilmente sei ricambiata. Liberati dalla paura di non piacere e buttati!