Mindful September: come tornare alla routine quotidiana senza perdere l’equilibrio

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: iStock Rientro dalle vacanze: i consigli di mindfluness

Settembre è quel mese in cui tutto sembra riprendere velocità. Dopo un’estate di relax, sole e avventure, l’idea di tornare alla routine quotidiana può sembrare scoraggiante. Il suono della sveglia al mattino, lo zaino che sembra più pesante, le giornate che si riempiono con impegni scolastici, sportivi e sociali… tutto questo può farci sentire come se fossimo travolte da un’onda gigante.

Ma non preoccupatevi: non siete le sole a sentirvi spaesate. Tornare alla vita di tutti i giorni dopo le vacanze è difficile per tutti. Fortunatamente, ci sono alcune strategie che potete mettere in atto per affrontare il ritorno alla routine con un sorriso, mantenendo il giusto equilibrio tra scuola, vita privata e tempo con gli amici. Ecco come.

Crea una routine personalizzata e realistica

Il primo passo per un rientro sereno è organizzare una routine che funzioni davvero per voi. Non esiste una regola universale che vada bene per tutte: ognuna di noi ha i propri ritmi e preferenze. Inizia dalla mattina, ad esempio: se non sei una persona che si sveglia facilmente, non puntare la sveglia un’ora prima per meditare (a meno che tu non sia davvero motivata!).

Prova a inserire nella tua routine quotidiana attività che ti piacciono, come ascoltare la tua musica preferita mentre ti prepari, oppure dedicare 10 minuti alla lettura di un libro che ti appassiona. Ricorda che la routine non deve essere rigida, ma deve aiutarti a iniziare la giornata con il piede giusto.

Trova il tempo per rilassarti

Tra compiti, lezioni e impegni extrascolastici, è facile sentirsi sopraffatte. Sopratutto quando si ricomincia tutto velocemente dopo 3 mesi di stop. Per questo, è importante, trovare del tempo ogni giorno per rilassarsi e ricaricare le batterie.

Potresti dedicare 15 minuti al giorno a una breve meditazione, che può aiutarti a calmare la mente e a ritrovare la concentrazione. Se la meditazione non fa per te, puoi provare con lo yoga, o semplicemente ascolta la tua playlist preferita stando sdraiata sul letto. L’importante è che questo tempo sia solo per te, lontano da distrazioni e responsabilità. Concediti questi momenti di relax per evitare di bruciare tutte le energie già all’inizio dell’anno scolastico.

Impara a gestire lo stress

Lo stress può aumentare facilmente il malessere riguardo l’arrivo di scadenze scolastiche, verifiche e progetti. Una tecnica semplice ma efficace per gestirlo è la respirazione consapevole.

Quando ti senti sopraffatta, prova a fare questo semplice esercizio: inspira profondamente dal naso per quattro secondi, trattieni il respiro per altri quattro, ed espira lentamente dalla bocca per altri quattro secondi. Ripeti questo ciclo per un paio di minuti, e noterai come il tuo corpo e la tua mente si rilasseranno.

Rimetti in ordine il tuo spazio di studio

Il caos esterno può spesso riflettersi su quello interno, quindi è fondamentale avere uno spazio di studio ben organizzato. Settembre è il momento ideale per fare un po’ di decluttering. Sbarazzati di vecchi appunti, penne che non scrivono più, e tutto ciò che non ti serve. Organizza la tua scrivania con l’essenziale: quaderni, penne funzionanti, una lampada da tavolo e qualche oggetto che ti ispiri, come una foto, una pianta o una candela profumata.

Un ambiente pulito e ordinato ti aiuterà a concentrarti meglio e a essere più produttiva, evitando lo stress di cercare quello che ti serve tra mille oggetti sparsi.

Prioritizza il sonno

Con l’imminente ritorno a scuola, spesso ci troviamo a sacrificare il sonno per finire un compito o stare sveglie fino a tardi sui social. Tuttavia, dormire bene è essenziale per mantenere l’equilibrio. Quindi, cerca di stabilire un’ora fissa per andare a dormire e svegliarti. Sì, anche nei weekend. Questo aiuterà il tuo corpo a trovare un ritmo naturale, facendoti sentire più riposata e concentrata durante il giorno.

Inoltre, prima di dormire, evita di usare dispositivi elettronici almeno per un’ora: la luce blu emessa dagli schermi può interferire con la produzione di melatonina, l’ormone del sonno. Prova invece a leggere un libro o a fare una doccia calda per rilassarti.

Pianifica del tempo con gli amici

Settembre può sembrare un mese così pieno da lasciare poco spazio per socializzare. Ma trascorrere del tempo con le amiche è fondamentale per mantenere un buon equilibrio e vivere al meglio il ritorno alla routine quotidiana post-vacanze estive.

Organizza in anticipo momenti di svago con le tue migliori amiche, che sia un pomeriggio al centro commerciale, una serata cinema o semplicemente una passeggiata al parco. Questi momenti non solo ti aiuteranno a rilassarti, ma rafforzeranno anche i legami con le persone a cui tieni.

Adatta la tua routine alle tue esigenze

Ricorda che la tua routine non deve essere scolpita nella pietra. Queste settimane sono solo l’inizio, e con il passare delle settimane potresti renderti conto che alcune cose non funzionano come pensavi.

Datti il permesso di adattare la tua routine, eliminando ciò che non serve e aggiungendo ciò che ti fa stare bene. Per farlo, rivedi periodicamente le tue abitudini e prendi nota di come ti senti: questo ti aiuterà a rimanere flessibile e a trovare sempre il giusto equilibrio per rientrare alla routine quotidiana senza perdere senza stress.