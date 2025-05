Michelle Obama: “Momento difficile, sono in terapia”

Fonte: IPA Michelle Obama

Michelle Obama è una delle First Lady più amate di sempre, e anche dopo l’addio alla Casa Bianca continua ad essere un punto di riferimento per moltissime donne in tutto il mondo. A renderla così amata, sono soprattutto la grande sincerità e la capacità di affrontare pubblicamente temi con cui molti possono identificarsi: in una recente intervista, ad esempio, l’ex Flotus ha parlato della terapia e della “sensazione di un nido vuoto” seguita all’allontanamento delle figlie dalla casa materna.

La confessione di Michelle: “Sono in terapia”

Michelle Obama sta attraversando “una fase di transizione”: lo ha rivelato l’ex First Lady nel corso di un’intervista rilasciata al podcast di Jay Shetty, al quale ha spiegato di aver iniziato un percorso di terapia. “In questa fase della mia vita, sono in terapia perché sto attraversando una transizione. Ho 60 anni e ho concluso un periodo molto impegnativo della mia vita con la mia famiglia al completo. Sono un nido vuoto, le mie figlie sono… beh, sono indipendenti”, ha raccontato.

Michelle è quindi scesa nei dettagli: “Ora non ho più la scusa del tipo: ‘Beh, i miei figli hanno bisogno di questo’ o ‘Mio marito ha bisogno di quello’, o ‘Il Paese ha bisogno di questo’. Quindi, mi sto facendo questa ‘messa a punto’ per la fase successiva perché credo che questa sia una fase completamente nuova della mia vita“, ha concluso.

A spingerla ad iniziare un percorso terapeutico, in particolare, è stato l’allontanamento delle due figlie Malia e Sasha, che hanno lasciato il nido materno per trovare il loro posto nel mondo. La primogenita lavora già come sceneggiatrice televisiva, e ha firmato alcuni episodi della serie Swarm, mentre la più piccola si è laureata in sociologia alla University of Southern California.

Michelle Obama e il rapporto con Barack

Complice l’assenza di Michelle in alcuni importanti eventi ufficiali, negli scorsi mesi molti avevano parlato di una presunta crisi con il marito Barack. Pettegolezzi ai quali la 61enne ha risposto fugando ogni dubbio: “Quest’anno le persone non riuscivano nemmeno a ipotizzare che stessi facendo una cosa per me stessa. Hanno presunto che io e mio marito stessimo divorziando. Non è contemplato che una donna adulta prenda una serie di decisioni per se stessa” ha spiegato.

L’ex First Lady ha quindi spiegato qual è il segreto di un matrimonio così felice: “È dura ma se si parla, si cerca aiuto, si fa terapia si possono affrontare insieme i cambiamenti e rinegoziare di continuo il rapporto con il partner, senza pensare sempre che la prima soluzione sia andarsene”. Buoni propositi che lei ha sempre messo in atto, e che sembrano funzionare benissimo: i coniugi Obama sono insieme dal lontano 1989, e si sono sposati nel 1992. La loro storia d’amore, che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo, ha ispirato anche il film Ti amo presidente, che racconta il primo appuntamento tra i due, nell’estate del 1989 a Chicago. Da allora, sono cambiate moltissime cose nella vita di Michelle, ma Barack continua ad essere uno dei punti fermi della sua esistenza.