Gli Obama in crisi? La dedica di Barack a Michelle chiarisce tutto

Fonte: IPA Michelle e Barack Obama

Michelle e Barack Obama sono una delle coppie più ammirate e solide del panorama politico mondiale. Eppure, negli scorsi giorni, la stampa americana, complice l’assenza dell’ex First Lady ad alcuni importanti eventi, ha ipotizzato una possibile crisi coniugale. Una notizia supportata da gran parte dei media conservatori americani, che è stata tuttavia spazzata via dai diretti interessati: in occasione del compleanno della sua consorte, l’ex Presidente ha pubblicato una dedica che non sembra lasciar spazio a dubbi.

La dedica di compleanno di Barack a Michelle

Il 2025 non si è aperto nel migliore dei modi per Michelle Obama: l’ex First Lady ha infatti dato forfait ad alcuni importanti eventi istituzionali. Prima, non ha partecipato al funerale dell’ex Presidente Jimmy Carter; poi, ha annunciato che non prenderà parte alla cerimonia di insediamento di Donald Trump il prossimo 20 gennaio, alla quale sarà invece presente suo marito Barack. Assenze piuttosto sospette, che hanno portato la stampa americana ad ipotizzare una possibile crisi tra i due.

A spazzar via le indiscrezioni, ci ha comunque pensato proprio Mr. Obama, che, come di consueto, ha dedicato un post su Instagram al compleanno della sua dolce metà. Michelle ha infatti spento 61 candeline il 17 gennaio, e gli auguri di Barack non sono tardati ad arrivare. Con il romanticismo che da sempre lo contraddistingue, l’ex Potus ha scritto a sua moglie: “Buon compleanno all’amore della mia vita. Riempi ogni luogo con il tuo calore, la tua saggezza, la tua ironia e la tua grazia. Sono molto fortunato a poter condividere le avventure della mia vita con te. Ti amo”.

Insieme al messaggio, Barack ha allegato un’immagine che lo ritrae insieme a Michelle in un ristorante, mostrando come, a dispetto di quanto riportino i tabloid, tra loro le cose procedano a gonfie vele. Una serenità che ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche ai fan della coppia che, oltre a recapitare i propri auguri alla signora Obama, hanno espresso su più fronti la volontà di vederla correre per la Casa Bianca alle prossime elezioni.

La storia d’amore degli Obama

La storia d’amore tra Michelle e Barack Obama fa sognare da anni milioni di fan in tutto il mondo. All’ex coppia presidenziale è stato persino dedicato un film, “Ti amo presidente”, che racconta il primo appuntamento tra i due nel lontano 1989. Sposati dal 1992, hanno due figlie Malia Ann (nata nel 1998) e Natasha (nata nel 2001). Nonostante siano apparsi sempre molto affiatati e pronti a supportarsi reciprocamente, Michelle non ha nascosto di aver vissuto anche momenti difficili accanto al marito, complici le pressioni dopo l’elezione di lui a Presidente e la volontò di essere dei genitori presenti quando le bambine erano ancora piccole.

“Stavamo cercando di farci una carriera, ma ci dovevamo anche preoccupare della scuola e dell’organizzazione di chi faceva cosa. Volete sapere una cosa? Il matrimonio non è sempre 50-50. Ci sono volte in cui io sono 70 e lui è 30, e altre in cui lui è 60 e io 40. Ma è stato per 10 anni su 30 di matrimonio. Mi prendo 10 anni cattivi su trenta” ha raccontato l’ex First Lady. Oggi, fortunatamente, la crisi sembra essere scongiurata.