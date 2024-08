Barack e Michelle Obama hanno sostenuto Kamala Harris alla Convention democratica a Chicago: il discorso e il look dell'ex First Lady

Fonte: Getty Images Barack e Michelle Obama

Barack e Michelle Obama, la coppia d’oro della politica americana, hanno espresso il loro pieno sostegno a Kamala Harris. “Yes, she can”, riprendendo lo storico slogan della campagna di Obama “Yes, we can”. La Convention democratica a Chicago ha visto il ritorno della “speranza”, di cui ha parlato in particolar modo l’ex First Lady, Michelle Obama. In molti speravano in una sua candidatura nella corsa alle presidenziali contro Donald Trump.

Barack e Michelle Obama, le parole a favore di Kamala Harris

“Siamo pronti per la presidente Kamala Harris. È una persona che ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce”. Uno degli slogan politici più famosi degli ultimi anni, “Yes, we can”, è stato reinterpretato da Barack e Michelle Obama per Kamala Harris, a cui va tutto il sostegno. E in America, donne e uomini democratici, inneggiano al “Yes, she can”, in un coro di voci che tocca milioni di americani, ma anche di persone in tutto il mondo.

La campagna presidenziale degli Obama, del resto, è stata incentrata proprio sul concetto di “Hope”, ovvero speranza. “Qualcosa di magico sta accadendo, non solo in questo stadio, ma fuori da qui. La speranza sta tornando”, ha commentato Michelle, ricevendo affetto e applausi dalla platea. Sulla Harris, che ha chiamato come “la mia ragazza”, si è espressa totalmente a favore: “È una delle persone più qualificate ed esperte che hanno corso per la presidenza ed è quella che ha più dignità”.

Il look in nero per la Convention democratica a Chicago di Michelle Obama

Occhi puntati su Michelle Obama, grande protagonista della Convention democratica a Chicago, ma soprattutto uno dei nomi di spicco della politica americana degli ultimi anni. L’ex First Lady ha sempre avuto un carisma in grado di catturare l’attenzione di tutti. E in molti, nel corso del tempo, hanno sperato in una sua corsa alla Casa Bianca. Che per ora rimane un sogno, utopia. Ma, forse, essendo consapevole del famoso “effetto glass cliff”, ovvero “scogliera di cristallo” – come metafora del “soffitto di cristallo”, quando sono le donne a essere chiamate in momenti di estrema difficoltà – ha preferito non alimentare alcune voci, sostenendo, invece, la speranza di Kamala Harris.

Fa riflettere il look sfoggiato nel corso della Convention, un total black, una power suit che mostra tutto il suo potere. E, ancora una volta, il suo carisma. L’abito fa parte della collezione di Monse del 2025, ed è già in tendenza. Al look ha abbinato décolleté firmate Jimmy Choo e gioielli di David Yurman. Del resto, è sempre stata lei a dire: “La moda è uno strumento, non qualcosa di cui essere vittima”.

Nessun colore sgargiante, nessun dettaglio fuori posto. In questo, Kamala Harris è molto simile: le sue scelte di look non sono mai sbagliate e, anzi, sono casual business, sulla scia di Giorgia Meloni (ma senza Armani, brand amatissimo dalla nostra Presidente del Consiglio). Inizia una nuova era per l’America? Secondo i sondaggi, Kamala Harris sarebbe avanti di ben 6 punti rispetto a Donald Trump.