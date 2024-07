Come si veste Kamala Harris? I segreti e i look strategici: il suo è uno stile casual-business, dove è la sostanza a prevalere sul fashion

Fonte: IPA Kamala Harris

Il nome di Kamala Harris è conosciuto in tutto il mondo. Siamo al cospetto di una donna che è la prima Vice Presidente degli Stati Uniti. Ed è anche la prima donna a concorrere per la Presidenza. Tutte le donne di potere usano la moda per mandare messaggi. Non è solo appannaggio esclusivo dei Reali: la Regina Elisabetta II amava indossare colori sgargianti, per essere anche più riconoscibile tra la folla. E Kamala Harris? Quali sono i suoi segreti di stile e i look significativi?

I segreti di stile di Kamala Harris

Fonte: Getty Images

Joe Biden si è ritirato; Kamala Harris è in corsa per la Presidenza. Una frase potente: è la prima donna a correre verso la Casa Bianca. Quello che è apparso chiaro fin da subito è che la Harris ha tutte le carte in tavola per battere Donald Trump. Ma non è sull’aspetto politico che vogliamo concentrarci, bensì sullo stile. Sui segreti e sui messaggi.

Del resto, il suo look basic è composto da tailleur, maglione e perle. Semplice, d’impatto, elegante. Mai fuori posto. Anche per i brand scelti, la Harris è molto equilibrata: Carolina Herrera, un grande classico.

Scelta anche dai Reali, come Kate Middleton e Letizia di Spagna. Ma ha spesso puntato agli stilisti emergenti, come Pyer Moss. O ancora Christopher John Rogers e Sergio Hudson. Il filo conduttore è la sobrietà, e del resto è una grande appassionata di cappotti, blazer o tailleur. Cocktail dress? Quando lo richiede l’occasione.

Fonte: IPA

Kamala Harris, psicologia del power dressing

I look di potere di Kamala Harris? La prima Vice Presidente donna degli Stati Uniti è oculata nelle sue scelte. Pensiamo all’abito indossato per il discorso della vittoria: tailleur bianco, Carolina Herrera. Il significato ideologico è dietro l’angolo, poiché il bianco è il colore scelto per gli abiti delle suffragette, ben diverso dal nero, tipicamente maschile.

Fonte: Getty Images

Ma c’è di più, ovvero un elemento ricorrente: le perle. Ancora una volta bianche, ma misurate. Di classe, raffinate. Senza risultare mai fuori posto. E simboleggiano saggezza, purezza e bellezza. Per la Harris, un must-have.

L’abbigliamento è da sempre uno strumento utile per veicolare messaggi. Cosa vuole esprimere la Harris, quindi? L’immagine pubblica negli Stati Uniti è presa seriamente: ogni dettaglio viene analizzato. Forse è questo il motivo per cui si è concessa le Converse in campagna elettorale? Un po’ come Giorgia Meloni, il cui look casual è un modo per distogliere l’attenzione dallo stile per concentrarsi sulla politica. In breve: la sostanza. Per dire: io sono una di voi. Anche se ricopro una posizione di potere.

Kamala Harris punta allo stile casual business. Impegnato, ma non troppo. I tagli dei tailleur sono moderni, ma mai eccessivamente audaci. I completi sono potenti, d’impatto, in alcuni casi dinamici, soprattutto quando i colori sono vibranti, come il viola. Ed è anche una donna pratica, che predilige pantaloni su misura, blazer affilati… e sneakers ai piedi. Un guardaroba politico destinato a entrare nella storia della moda.