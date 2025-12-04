Mabel Bocchi, chi era l’ex marito Ryadh Bousrih

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ryadh Bousrih è un nome che nell’ambiente sportivo non è nuovo, soprattutto per la sua unione con una delle figure più iconiche della pallacanestro italiana: Mabel Bocchi. L’interesse per la sua figura è, infatti, strettamente intrecciato alla sua vita privata con l’ex cestista azzurra, scomparsa all’età di 72 anni nel dicembre del 2025.

Ryadh Bousrih, chi è l’ex marito di Mabel Bocchi

A differenza di Mabel Bocchi, la cui fama è legata indissolubilmente al parquet, di Ryadh Bousrih non si hanno molte informazioni. Gran parte delle notizie su di lui emerge proprio da quanto raccontato dall’ex cestista azzurra nelle sue interviste.

Secondo quanto dichiarato da Bocchi, Bousrih era capo reception in un hotel tunisino, e la loro storia è nata durante una vacanza: lei era in Tunisia e — contrariamente al suo abituale spirito da “viaggiatrice selvaggia” — si trovava in una struttura ricettiva. Dalla conoscenza è nato un matrimonio celebrato in Tunisia, su una spiaggia a Mahdia, con riti tradizionali.

Nonostante il legame con una figura così pubblica come Mabel Bocchi, le informazioni su Ryadh Bousrih sono davvero scarse. Nei profili biografici dell’ex cestista — anche quelli ufficiali — non c’è un’analisi dettagliata della sua vita privata, della sua carriera, né della sua storia dopo il loro divorzio.

Nelle interviste Bocchi aveva dichiarato che l’ex marito vive a Milano, mentre lei si era trasferita in Calabria per stare vicino alla sorella.

Le parole di Mabel Bocchi sul matrimonio

In una intervista, Mabel Bocchi aveva parlato lungamente della fine del rapporto con Ryadh: “Se mi pesa essere single? Sto di un bene che non immaginate. Quando dicono ‘la vita non si sa che cosa riserva’, ecco, io so già che cosa mi riserva: non voglio più nessuno tra i piedi”, aveva risposto in modo tranchant, ribadendo che quelle nozze per lei erano state solo “un esperimento” e che invece lei, fedele al suo spirito che la contraddistingue da sempre, ero contraria.

“Non sono diplomatica e questo, in un mondo ipocrita, non va bene. Mia madre mi chiamava ‘bocca della verità’”. L’ex giocatrice ha sempre voluto essere libera. Basti ricordare che fu al centro di un gossip con Gianni De Michelis (“Eravamo solo amici, a me piacciono i belli”).

Anzi, sul suo essere una donna da cronache rosa aveva puntualizzato: “Non tanto, non c’erano i social network (…) Quindi si erano inventati morosi e amanti”, aggiungendo di avere avuto anche una storia con un masai della Tanzania: “Il ragazzo di Zanzibar mi ha portato dai suoi: un mese indimenticabile. Mi hanno messo con i guerrieri, che non sono sposati. Non c’erano acqua e luce”.

Non ha mai avuto figli e non ne ha mai sentito la mancanza, mantenendo una profonda coerenza con la sua natura anticonvenzionale: “Se mi manca un figlio? No, credeteci: non mi manca per nulla. Mi piacciono i bambini da zero a un anno, poi cominciano a rompermi le scatole. Forse però mamma lo sono stata: di qualcuno dei miei morosi…”.

