Luigi Di Maio è diventato papà, prima foto di Gabriel

Fonte: IPA Luigi Di Maio e Alessia D'Alessandro

Luigi Di Maio ha utilizzato il suo profilo Instagram ufficiale per dare un dolce annuncio. Il politico, infatti, ha comunicato con un post social la nascita del suo primo figlio Gabriel, avuto dalla compagna Alessia D’Alessandro, a cui è legato da più di un anno. Un momento di gioia assoluto che è stato commentato da tantissimi sostenitori dell’ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ma anche da personaggi noti, come Gigi D’Alessio, che ha voluto mandare i suoi affettuosi auguri per il lieto evento. Ad accompagnare l’annuncio della nascita, un tenero scatto del piedino del neonato.

Luigi Di Maio, il post per la nascita del figlio

Luigi Di Maio è diventato papà di un maschietto e ha annunciato al mondo la sua gioia con un dolcissimo scatto social. Il politico ha condiviso, infatti, la foto di un piedino del neonato, commentando quanto avvenuto con una didascalia, pubblicata in due diverse lingue, italiano e inglese: “Poche ore fa è nato Gabriel”.

L’ex volto del Movimento 5 stelle ha anche aggiunto che la sua compagna e mamma del piccolo Gabriel sta bene, dopo il parto, ed è felice, tanto quanto lui: “La sua mamma stupenda sta benissimo. Alessia ed io siamo tanto felici”. Infine Luigi Di Maio ha chiuso il post con una tenera riflessione sulla gioia che è arrivata nella sua vita con lieto evento: “È il figlio di un amore straordinario”.

Il contenuto social dell’ex Ministro degli Esteri ha ricevuto tantissimi commenti. In molti, ovviamente, hanno fatto i loro migliori auguri per il lieto evento, tra di loro, anche Gigi D’Alessio, che ha mandato i suoi auspici per il neonato: “Auguriiiiiiiii, benvenuto Gabriel”. Ma anche Denise Esposito, compagna del cantante e neomamma di Ginevra, ha voluto commentare il contenuto digitale del neo papà. Infine non sono mancanti gli auguri anche di Alessandro Cecchi Paone.

Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro, la storia d’amore

Alessia D’Alessandro e Luigi Di Maio hanno accolto l’arrivo del loro primo figlio, che hanno deciso di chiamare Gabriel. Come svelato dallo stesso politico, a legare i due neo genitori è un grande amore, che è scoppiato a inizio 2023 ed è stato reso pubblico nel mese di marzo, quando i due sono stati avvistati insieme. La conoscenza tra Alessia D’Alessandro e Luigi Di Maio, però, risale al 2018, in occasione della candidatura della neo mamma alle elezioni Politiche nel collegio Agropoli-Castellabate.

In occasione della Festa della mamma del 2024, Luigi Di Maio le aveva dedicato un dolce post: “A te che sei e sarai una mamma straordinaria, grazie per questa vita insieme. Buona festa della mamma”. Alessia D’Alessandro, invece, ha condiviso una foto con il compagno, scrivendo, semplicemente: “Innamoratevi”, sottolineando, così, il forte legame che la lega a lui.

Il piccolo Gabriel è nato in Germania, seconda patria della mamma, visto che lei è figlia di padre italiano e madre tedesca. Nel paese straniero la compagna di Luigi Di Maio ha vissuto per molti anni, precisamente a Berlino. Alessia D’Alessandro ha 33 anni ha avuto già diverse esperienze lavorative nel campo delle risorse umane, del turismo e della contabilità.