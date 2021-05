Letizia Di Spagna, impeccabile con la jumpsuit da 135 euro

editato in: da

Letizia Di Spagna, con volant e total white è impeccabile

Letizia Ortiz non riesce a non sorprendere con i suoi look. La consorte del Re di Spagna Felipe, ogni settimana prende parte a numerosi impegni istituzionali e incontri e, ogni volta, sfoggia look impeccabili che, in un batter d’occhio, diventano di tendenza. E, anche questa volta, non ha sbagliato, puntando tutto sul bianco e sui volant.

L’occasione, tra l’altro, era molto importante per il paese dei Sovrani. Hanno, infatti, inaugurato il FITUR 2021, la Fiera Internazionale del Turismo, con l’obiettivo di promuovere il turismo e di mandare al mondo un messaggio importante: la Spagna, nonostante l’emergenza sanitaria che ha colpito duramente, è una meta sicura per chi desidera regalarsi una vacanza.

Per farlo ha scelto un look total white, che non l’ha tradita e, anzi, ha sottolineato il fisico impeccabile della Ortiz. Più precisamente, ha optato per una jumpsuit smanicata in denim con dettagli che non sono passati inosservati: ampi volant sulla parte superiore dell’indumento, che presenta anche una chiusura zip quasi impercettibile sul busto. Letizia di Spagna ha poi aggiunto accessori a contrasto, completamente neri: una pochette di medie dimensioni in un tessuto simil-pelle e catena dorata, firmata Nina Ricchi, ed elegantissime décolleté con tacco a spillo di Manolo Blahnik. Perfetta la cintura molto che va a risaltare il punto vita.

Una scelta, quella della Regina, relativamente low cost. La jumpsuit bianca, della The IQ Collection por Inés Domecq, che è reperibile a circa 135 euro. La Ortiz anche questa volta, come già successo in passato, ha dimostrato che non è il costo dell’outfit a determinare la sua classe. Low cost e indumenti riciclati, per lei, non sono affatto un problema.

Insomma, anche se sembrerebbe non gradire molto che l’attenzione di tutti sia attirata dai suoi look prima ancora che da ciò che dice e dai motivi che la spingono a partecipare agli incontri istituzionali, la Regina non sbaglia un look. Pur sperimentando stili diversi, riesce sempre a far prevalere la sua classe ed eleganza. Ed è per questo che, nel tempo, è diventata una vera e propria icona di stile. Dopo questo outfit, destinato ad essere indossato da molte di coloro che si ispirano alle sue scelte, come ci sorprenderà la Ortiz? Non resta che attendere il prossimo evento.