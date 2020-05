Letizia, il pancino sospetto della principessa Tatiana, la cugina di Felipe

editato in: da

Tatiana Blatnik, moglie di Nicola di Grecia e cugina di Felipe e Letizia di Spagna, ha pubblicato negli scorsi giorni un selfie che la ritrae, insieme al suo amato cagnolino Rumi, nell’Attica, nella regione di Atene.

Ma nello scatto si intravede un pancino sospetto: la Principessa, bellissima ed elegante come la cugina Letizia, potrebbe aspettare un bambino, dopo tanti anni di attesa.

A insospettire gli osservatori più attenti le ultime foto pubblicate dalla moglie di Nicola di Grecia: sul suo profilo Instagram infatti nelle scorse settimane sono apparsi scatti e video solo in primo piano o con strategiche coperture sulla zona del ventre.

Tatiana e Nicola si sono incontrati durante una festa di fine anno in Svizzera e da allora non si sono più lasciati. Nonostante la differenza di età (40 anni lei e 51 lui), dopo sette anni di relazione, nel dicembre 2009, il Principe ha chiesto alla giovane venezuelana di sposarlo.

La coppia si è promessa eterno amore il 25 agosto del 2010 a Spetses, isola della Grecia, dove ovviamente aveva partecipato anche la famiglia Reale spagnola.

Dopo aver vissuto a Londra, i due hanno deciso di trasferirsi ad Atene dove, per diversi anni, la Principessa è stata coinvolta in diversi progetti di solidarietà.

Sebbene le loro apparizioni pubbliche non siano molto frequenti, Tatiana e Nicola di Grecia sono una delle coppie reali più apprezzate per la loro eleganza e complicità, proprio come i cugini Felipe e Letizia.

La Principessa Tatiana, in questo periodo di isolamento, è stata molto attiva sul suo profilo Instagram, con l’obiettivo di mostrare la sua solidarietà al suo paese in questo momento complicato e allo stesso tempo fare appello al senso comune e alla responsabilità di ognuno.

“Viaggio molto e stare nella mia accogliente casa è qualcosa di cui faccio tesoro la domenica… farlo ogni giorno però può essere una sfida – ha scritto su Instagram -. Tuttavia, sostengo pienamente e credo nella necessità di rimanere il più possibile a casa, evitando luoghi pubblici e prendendo molto sul serio la distanza sociale. Sono molto colpita e contenta delle misure preventive adottate dalla Grecia”.

Lontana da abiti da ballo e diademi, Tatiana a differenza di altri reali preferisce mescolarsi alle persone comuni, come una qualsiasi ateniese: sul suo profilo social (e su quello del marito) non è raro vedere foto di coppia, tra sguardi complici, il cagnolino Rumi e gli scatti che mostrano il loro amore per la Grecia.