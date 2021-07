Letizia di Spagna, vacanze alle porte. Ma i suoi piani rischiano di andare all’aria

editato in: da

Letizia di Spagna, abito a finti pois e spacco segreto

L’agenda fitta di impegni di Letizia di Spagna la vede ancora occupata tra mille eventi ufficiali, spesso accanto al marito Felipe. Questo è l’ultimo sforzo per la Regina consorte, perché a breve avranno inizio le sue consuete vacanze estive: tuttavia, è possibile che la Famiglia Reale debba tornare a Madrid in anticipo, rinunciando a qualche giorno di riposo.

Ogni anno, all’approcciarsi del caldo mese di agosto, Letizia e Felipe si recano a Palma di Maiorca assieme alle loro figlie, Leonor e Sofia. Le attesissime vacanze reali sono dunque ormai alle porte: presto la Ortiz inizierà a preparare le valigie, e siamo sicure che anche questa estate ci regalerà tanti splendidi look. Secondo le sue consolidate abitudini, è durante la stagione più calda che Letizia sfoggia abiti freschi e giovanili, rinunciando inoltre spesso ai suoi amati tacchi alti per delle più comode zeppe o per delle ballerine.

Forse, però, quest’anno le vacanze a Palma di Maiorca dureranno meno del previsto. Cosa può mandare all’aria questo momento tanto atteso da tutta la Famiglia Reale? Il motivo sarebbe da ricercarsi nell’esigenza di tornare a Madrid in anticipo per la vaccinazione contro il Covid-19. Come annunciato da una breve nota rilasciata dalla Casa Reale, Letizia e la sua primogenita Leonor hanno ricevuto la prima dose del vaccino lo scorso 16 luglio 2021, per poi tornare subito ai loro impegni – qualche evento ufficiale per la Regina consorte, la pausa estiva dalla scuola per sua figlia.

Non sappiamo quale sia il vaccino a cui entrambe si sono sottoposte. In base alle indicazioni della sanità spagnola, per la sua fascia d’età Letizia avrebbe potuto ricevere sia uno di quelli che richiedono un richiamo che il vaccino monodose. Al contrario, a Leonor è stato sicuramente inoculato un vaccino a due dosi, come da linee guida delle autorità spagnole per gli adolescenti. Almeno la Principessa delle Asturie, quindi, dovrà fare il richiamo in un periodo compreso tra i 21 e i 28 giorni dopo la somministrazione della prima dose.

Ciò significherebbe dover rientrare a Madrid prima della metà di agosto, per ricevere il vaccino. Un accadimento che andrebbe ad interrompere le vacanze reali, ma la sua importanza non può certo essere sottovalutata. Soprattutto per Leonor, che al termine dell’estate inizierà la sua nuova vita lontana da casa: la primogenita di Letizia e Felipe andrà infatti a studiare in Galles, lasciando per la prima volta i genitori e sua sorella Sofia.