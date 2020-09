Letizia di Spagna, splendida in rosso sfoggia braccia toniche e silhouette perfetta

editato in: da

Letizia di Spagna è splendida con l’abito senza spalline. E si prende una rivincita

Letizia di Spagna, evento dopo evento, sa sempre come riconfermarsi assoluta regina di stile: anche questa volta infatti, splendida in un abito rosso, ha incantato tutti. La Sovrana, insieme al marito e Re Felipe, ha presenziato all’inaugurazione del Royal Theatre di Madrid e per sfilare sul red carpet ha scelto di indossare un total look in perfetto pendant.

Se durante questa lunga estate Letizia ha sfoggiato outfit vaporosi e leggeri, spesso insieme alle sue amatissime espadrillas, per questo evento ufficiale di metà settembre ha invece preferito un abito più strutturato. Il bellissimo vestito rosso con il suo taglio smanicato mette in bella mostra le spalle e riconferma la predilezione di Letizia per questa tipologia di abiti, scelta in numerosissime occasioni. La Regina infatti è solita optare per abiti che lasciano le braccia scoperte e che, insieme al punto vita sottolineato da una sottile cintura, risaltano la forma fisica perfetta della Sovrana.

A sottolineare l’invidiabile silhoutte di Letizia, frutto di una dieta equilibrata e di impegnativi allenamenti sportivi, anche delle bellissime decoltè aperte rosse portate dalla Regina con estrema eleganza. D’altronde la Sovrana ci ha abituato a uno stile chic e senza tempo che non può essere scalfito nemmeno dalla mascherina: rigorosamente indossata insieme a Felipe, in questo momento storico così particolare.

Con questo sofisticato total look rosso, Letizia ha anche deciso di tornare ai colori caldi che aveva momentaneamente abbandonato nelle ultime settimane preferendo abiti a fiori e dai toni freddi. A spezzare l’outfit tutto in pandant, una clutch beige che si abbina con discrezione al rosso fiammante del vestito.

Immancabile anche la presenza del consueto anello indossato dalla Regina, regalo delle figlie Leonor e Sofia, dal quale non si separa mai: simbolo di una moglie e donna sicura di sé, ma anche di una mamma affezionatissima.