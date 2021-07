Letizia di Spagna, nipote affettuosa: le visite a sorpresa a nonna Menchu

editato in: da

L’improvvisa scomparsa di María del Carmen Álvarez del Valle, che per tutti è sempre stata nonna Menchu, ha lasciato un grande vuoto in Letizia di Spagna. Le due donne erano profondamente legate da un grande affetto, che negli anni si era esteso a tutta la Famiglia Reale. Tanto che la Regina e suo marito erano soliti farle delle visite a sorpresa per regalarle qualche ora felice, una vera e propria abitudine.

Questo è ciò che emerge da un’intervista inedita che Menchu aveva rilasciato nel 2019 ad Alejandro Entambasaguas, un giornalista del magazine OK, con la promessa che venisse resa pubblica solamente dopo la sua morte. E ora che la nonna di Letizia se n’è andata, all’età di 93 anni, la sua piacevole chiacchierata con Entambasaguas è finalmente venuta alla luce, rivelando dettagli dolcissimi sul rapporto esistente tra lei e sua nipote.

Che la Ortiz fosse molto unita alla nonna, come abbiamo detto, è sempre stato palese. D’altronde sembra che la sua stessa carriera giornalistica, quella che ha interrotto solamente quando ha deciso di sposare Re Felipe VI, sia stata ispirata proprio da Menchu, che per lunghi anni ha lavorato come conduttrice radiofonica. Nemmeno la lontananza ha intaccato il loro legame: sua nonna ha sempre abitato a Ribadesella, piccolo paesino delle Asturie, ma Letizia non si è mai lasciata sfuggire l’occasione di andare a farle visita.

Anzi: nel corso dell’intervista, Menchu aveva rivelato che sua nipote e il marito Felipe erano soliti andarla a trovare facendole una sorpresa, senza prima avvertirla. “Arrivano senza preavviso, e questo mi emoziona molto” – aveva raccontato la nonna di Letizia, senza poter trattenere la gioia nel ripensare ai bellissimi momenti trascorsi in compagnia delle sue bisnipotine, Leonor e Sofia. Addirittura, pare che la Famiglia Reale fosse solita trattenersi persino per la notte, così da restare più tempo nella graziosa casa in campagna di nonna Menchu.

Quest’ultima, nel parlare di Letizia, aveva confidato di esserne sempre stata molto orgogliosa: “È una donna forte e amorevole”. E, dando prova di uno spiccato senso dell’umorismo, aveva raccontato un divertente aneddoto: il giorno in cui il fidanzamento tra sua nipote e il futuro Re di Spagna era stato reso pubblico, il suo telefono aveva preso a squillare ininterrottamente per settimane, tanto da aver perso la voce per rispondere a tutti.