Letizia di Spagna, i matrimoni a cui non vorrebbe partecipare

Anche i Reali vengono invitati a nozze, e non sempre si tratta di un’esperienza particolarmente gradita – proprio come accade a noi comuni mortali. Letizia di Spagna, probabilmente, dovrà affrontare ben due matrimoni piuttosto ‘scomodi’, ai quali saranno presenti degli ospiti con i quali non ha buoni rapporti.

La Principessa Teodora, figlia di Re Costantino di Grecia, è da tempo fidanzata ufficialmente con l’avvocato americano Matthew Kumar e sarebbe dovuta convolare a nozze lo scorso maggio. Costretta a rimandare la cerimonia a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, a quanto pare sarebbe ora pronta a rivelare la nuova data. Allo stesso modo uno dei suoi fratelli, l’ultimogenito Principe Filippo, ha da pochi giorni annunciato il matrimonio con la sua fidanzata Nina Flohr – in questo caso non è ancora stata svelata né la data né la location.

Siamo dunque di fronte alle nozze di due importanti membri della Famiglia Reale greca, alla quale appartiene la Regina Sofia. Visto il suo forte legame con la sua casata d’origine, appare molto probabile che la moglie di Juan Carlos decida di partecipare alle celebrazioni. D’altronde, Re Felipe VI è cugino di primo grado di entrambi i futuri sposi, quindi in molti ritengono che lui e sua moglie Letizia di Spagna siano stati inseriti di diritto nella lista degli invitati per tutti e due i matrimoni.

La Ortiz dovrà così prendere parte a ben due appuntamenti ufficiali in compagnia della Regina Sofia, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. Di recente, ad onor del vero, Letizia e sua suocera sembrano aver fatto qualche passo per riavvicinarsi, in occasione dell’annunciato esilio volontario del Re Emerito Juan Carlos. La loro partecipazione ai due matrimoni dei rampolli della Famiglia Reale greca riuscirà ad avvicinarle ancora di più, o sarà il frangente in cui verranno a galla nuove incomprensioni?

Tuttavia, per Letizia la lista degli ospiti rivela ancora qualche sorpresa. Vi dovrebbe essere anche Marie-Chantal Miller, in qualità di cognata dei due fratelli – è infatti sposata con il Principe Paolo di Grecia, primogenito di Re Costantino II. La Miller, in occasione dell’ormai famoso battibecco tra la Ortiz e la Regina Sofia dopo la celebrazione della Pasqua del 2018, si era apertamente mostrata piuttosto contrariata dal comportamento di Letizia.

Inoltre, le nozze dovrebbero vedere come ospiti anche Elena e Cristina, le sorelle di Re Felipe VI. Entrambe hanno un rapporto piuttosto teso con la Regina consorte, tanto che qualche mese fa, partecipando ad un funerale, sono finite al centro dell’attenzione per non aver scambiato alcun cenno di saluto con la Famiglia Reale. Nonostante tutto, Letizia dovrà probabilmente partecipare ai due matrimoni: il suo ruolo le impone una presenza costante a questo genere di eventi.