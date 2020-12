Letizia di Spagna incanta in grigio: il trucco di Victoria Beckham per sembrare più alta

editato in: da

Letizia di Spagna, il look che la fa sembrare più alta

Letizia di Spagna conclude la sua “grande settimana” in cui era da sola a rappresentare la Monarchia sfoggiando un look da working girl davvero di classe, in cui sfrutta il trucco di Victoria Beckham per sembrare più alta.

Dopo aver presenziato a Siviglia all’inaugurazione della fiera del turismo, dopo essere volata a Valencia dove ha indossato un look da favola di Carolina Herrera e dopo aver visitato la mostra di Raffaello mostrandosi con il cappotto gioiello che tutte vorremmo avere, Letizia partecipa alla riunione di lavoro della fondazione FundéuRAE alla Real Academia Española a Madrid.

La Regina non tradisce le aspettative e si presenta con un look semplicemente splendido. Si tratta di un outfit total gray, un colore non facile da indossare, specialmente in una mise monocolore, infatti il grigio rischia di invecchiare, ma questo non accade a Letizia che sa sapientemente abbinare i suoi capi. I capelli raccolti in una coda di cavallo alta fanno il resto.

Mentre Felipe è uscito dalla quarantena, nonostante sia risultato negativo, per essere entrato in contatto con una persona positiva, Letizia continua ad essere protagonista della scena presentandosi alla riunione con il look perfetto da mattina. Sua Maestà continua con la strategia degli ultimi mesi, basata su discrezione, austerità e riciclo, e dunque indossa solo capi che ha recuperato dal suo guardaroba.

Donna Letizia si presenta con un cappotto grigio con maniche a trequarti che questa volta indossa invece che portarlo sulle spalle come sua abitudine, firmato Nina Ricci, già vista nel 2016. Sotto indossa un tailleur grigio di Hugo Boss che sfoggiò per la prima volta nel febbraio 2017 con giacca asimmetrica e pantaloni a sigaretta lunghi fino alle caviglie. Ai piedi le décolletée in argento metallizzato di Magrit che ha calzato più volte in questa settimana, mentre fa a meno della borsa.

Dunque, un outfit interamente grigio che nasconde un trucco rubato a Victoria Beckham e Eva Longoria, come ci ricorda Hola!. Infatti, il look monocolore, composto da più capi, ha il pregio di slanciare la figura. Donna Letizia lo sa e lo sfrutta, aggiungendo qualche centimetro però con i tacchi stiletto vertiginosi.