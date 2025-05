Da TikTok alle strade è Labubu Mania. Dove acquistare l’accessorio del momento online (senza file)

Si tengono in casa come oggetto di collezione o si agganciano alle borse, nella versione portachiave, per essere sfoggiati come accessorio cool del momento. Dove comprarli online

Fonte: Getty Images I Labubu in versione portachiavi sono l'oggetto cool da indossare

Sono piccoli, ma si fanno notare, sono famosi, alla stregua di una star da red carpet, e sono mostruosi. Ma non fanno paura no, al contrario, sono così cute e affascinanti da essere diventati l’oggetto del desiderio di migliaia di persone. Stiamo parlando dei Labubu, simpatici mostriciattoli dai denti aguzzi e dal sorriso smagliante che, nell’ultimo periodo, si sono trasformati in un vero e proprio fenomeno, da indossare e collezionare.

Cosa sono i Labubu, e perché stanno facendo impazzire tutti

Un rapido sguardo ai feed dei social network e alle notizie del giorno confermano che è Labubu Mania. Migliaia di persone, infatti, li cercano, li comprano e li indossano, anche a costo di fare file interminabili per avere i reselling o quelli che, ormai, sono diventati oggetti da collezione. Ma dove nascono questi mostricciatoli? E qual è il segreto del loro successo?

Come molti dei fenomeni contemporanei del nostro secolo, anche questo arriva dalla Corea. I Labubu, prodotti da POP MART, sono stati creati dall’artista e illustratore Kasing Lung nel 2015 e hanno, da subito, conquistato le star del K-POP che li hanno mostrati sui loro profili social e non solo.

Da lì si è diffusa quella che è diventata una vera e propria ossessione che ha conquistato anche noi. Non solo Labubu da collezionare in diverse varianti, ma anche da indossare. Tra i modelli più in voga, infatti, ci sono proprio quelli in versione portachiavi da appendere a borse e zainetti per completare i propri look.

La Gen Z ne va matta, come dimostra il feed di TikTok che è completamente invaso da quei mostricciattoli dallo sguardo tenero. Ma non è l’unica unici, perché a quanto pare questi oggetti hanno conquistato persone di tutte le età. Trovarli non è semplicissimo, eppure la caccia è iniziata perché i Labubu sono l’oggetto cool da indossare o da tenere in casa, alla stregua di un preziosissimo oggetto di design.

La loro rapida diffusione ha fatto sì che alcuni modelli, nello specifico, diventassero introvabili. Per fortuna, però, alcuni dei più iconici e desiderabili sono acquistabili anche online, e senza file interminabili. Ecco i nostri preferiti.

Dove acquistare i Labubu online

I Labubu, come anticipato, sono acquistabili anche online e più precisamente su Amazon. Vi basterà scegliere il vostro modello preferito, da tenere a casa o da portare sempre con voi, e acquistarlo con un click per poi riceverlo comodamente a casa nel giro di pochi giorni.

Tra i Labubu più celebri, in versione portachiavi, c’è quello che appartiene alla collezione Coca-Cola. Un’edizione che ha fatto impazzire tutte le fashion-addicted e che è disponibile su Amazon a poco più di 20 euro.

Un altro must have della stagione, indossato persino dalle celebrities in occasione della Paris Fashion Week, è quello in versione furry declinato in rosa, marrone, beige e grigio. È adorabile e sta andando, praticamente, a ruba.

I Labubu in versione furry I labubu più venduti da agganciare alla borsa e portare ovunque

Per chi vuole tenere i Labubu in casa, o in ufficio, alla stregua di un oggetto di design la scelta è vastissima. Su Amazon, infatti, sono presenti diversi modelli tra cui scegliere al costo di 15 euro. La difficoltà starà nel resistere dall’acquistarli tutti.

Labubu Plush Flower Bag I Labubu in versione borsa da portare dove vuoi

Labubu lazy Yoga Tutti i Labubu da collezione più famosi: scegli il tuo

E se volete collezionarli tutti, senza correre il rischio che vadano a ruba, su Amazon sono disponibili anche dei set completi.

Labubu, il set completo Il set completo per collezionare tutti i Labubu