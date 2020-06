Kate Middleton si veste di rosso e dà una sferzata a tutti

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton si è vestita di rosso e ha visitato Clouds House, un centro di riabilitazione nel Wiltshire. Ovviamente attraverso una video-chiamata. Ancora una volta la Duchessa di Cambridge assolve i suoi doveri di Corte in modo impeccabile.

Infatti, il centro è sostenuto da Action on Addiction, l’associazione di cui Kate è patrona. Lady Middleton, apparsa in video sola, senza suo marito William, ha tenuto un breve discorso, esortando le persone che vivono una dipendenza a farsi aiutare. In particolare la Duchessa si è detta preoccupata per l’aumento del consumo di alcol in questo periodo di isolamento.

Kate ha dato una sferzata a tutti sottolineando come sia necessario riconoscere le dipendenze, perché ora più che mai a esserne vittime sono persone che non avevano mai avuto tali problemi in passato.

Un discorso deciso e forte che Lady Middleton ha voluto sottolineare anche nel look. In questi mesi la Duchessa di Cambridge si è potuta mostrare in pubblico solo attraverso video-chiamate, ma non ha dimenticato quanto sia importante l’outfit, non solo per una questione di stile, ma soprattutto perché il messaggio da inviare può essere veicolato e rafforzato, anche attraverso quello che si indossa.

Così, parlando con i bambini o sull’infanzia, ha scelto il giallo o le righe bianche e blu per trasmettere serenità e speranza. Invece, ha scelto il bianco per dare un senso di purezza e tranquillità. Stoffe a fantasia e floreali per parlare con gli anziani o dare un senso di rinascita.

Questa volta opta per una camicia total red per dare un senso di forza e di incoraggiamento. E la abbina a degli orecchini in oro di design, creati da Daniella Draper. Lady Middleton dunque indossa il colore della passione per scuotere le coscienze e non perdona gli indugi, sebbene parli sempre col sorriso sulle labbra.

Stanca e stressata quindi? L’umore di Kate è sempre dei migliori. Stare a casa con William e i figli le ha fatto bene, contrariamente a quanto riportato da Tatler. Tra l’altro, non solo i Duchi ma anche George e Charlotte si sono impegnati nel volontariato, come ha rivelato Lady Middleton condividendo su Twitter una foto mai vista prima dei figli