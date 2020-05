Kate Middleton si riscatta dopo il flop dell’abito a fiori e dà i numeri

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton e William hanno giocato a Bingo con alcuni ospiti di una casa di cura, naturalmente il tutto si è svolto virtualmente. I Duchi di Cambridge sono tornati in pubblico attraverso una video chiamata durante la quale Kate si è fatta perdonare il look flop.

Qualche giorno fa infatti era comparsa in chat con un abito rosso a fiori dal colletto bianco, dal gusto eccessivamente retrò. Ebbene la moglie di Will ci riprova con un altro vestito rosso a fantasia floreale, ma questa volta incanta.

Per non sbagliare, Kate ricicla l’abito di L.K. Bennett e lo abbina agli orecchini a forma di foglia, firmati Catherine Zoraida ed è perfetta. Anche i capelli, acconciati in un semi-raccolto, ritrovano la cura consueta. Finalmente, boccoli e onde eccessive spariscono.

I Duchi sono apparsi come ormai accade ultimamente sereni e in perfetta armonia. Si sono divertiti con gli ospiti della struttura per anziani a giocare al Bingo, per la precisione Kate e William si sono contesi il ruolo di addetti all’estrazione dei numeri. Prima è toccato a Lady Middleton che ha pescato il “58”, poi a suo marito e così di seguito.

Alla fine una delle ospiti ha gridato: “Ho vinto” e i Duchi divertiti l’hanno applaudita congratulandosi con lei. William ha chiesto ai partecipanti al gioco come lui e sua moglie se la fossero cavata. Le risposte sono state più che positive, anche se non è mancata qualche battutina che ha suscitato le risate di Will e Kate.

Un altro successo messo a segno dalla coppia che ha abbandonato i comportamenti più formali per essere vicini alle persone, sostituendosi in questo a Harry e Meghan Markle. Proprio ispirandosi a loro, hanno cambiato personalizzandolo il nome dei loro profili Twitter e Instagram.

Intanto Harry pensa alla sua nuova vita a Los Angeles e ha anche trovato una figura paterna sostitutiva di Carlo, in David Foster, marito di una amica d’infanzia di Meghan.