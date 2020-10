Kate Middleton all’origine della frattura tra William e Harry

editato in: da

Kate Middleton a Buckingham Palace con l’abito su misura

Il Principe William e il Principe Harry si sono allontanati da mesi e nemmeno l’anniversario di morte di Lady Diana li ha potuti riunire: il Duca di Cambridge e il Duca di Sussex stanno vivendo un vero e proprio conflitto che, secondo le affermazioni dell’ esperto reale Robert Lacey, sarebbe stato originato da Kate Middleton. Ma facciamo ordine.

Robert Lacey ha scritto nel suo libro Battle of Brothers (Battaglia dei fratelli) che tutto sarebbe iniziato quando i due Principi si sarebbero scambiati le loro diverse opinioni sull’amore: William avrebbe consigliato a Harry di affrontare con i piedi di piombo la sua relazione con Meghan Markle, portando ad esempio la sua storia con Kate.

William non riusciva a capire come Harry potesse pensare di sposare questa ragazza ancora sconosciuta a soli due anni dopo il loro primo incontro. “Il paziente William”, d’altronde, per il bene della monarchia ha impiegato così tanto tempo prima di impegnarsi con Kate.

Harry però, come lo stesso esperto ha riportato, non avrebbe accolto i consigli del fratello positivamente, rimanendo piuttosto scettico sulle vere intenzioni di William: “Harry non poté fare a meno di chiedersi se William fosse davvero preoccupato per la sua felicità personale o se stesse, ancora una volta, pensando al regno di cui sarebbe diventato il capo un giorno.”

All’origine del conflitto fraterno, dunque, ci sarebbero le differenze tra le rispettive relazioni e – in particolare – sul modo in cui la Middleton è stata messa molto più alla prova rispetto alla cognata Markle. Non a caso, William e Kate si sono conosciuti nel 2001 alla St. Andrews University, ma prima del 2004 non si sono mai fatti vedere insieme in pubblico. I due si sono ufficialmente fidanzati dopo 9 anni dal loro primo incontro ma, nel frattempo, non sono mancati i molteplici test che la ragazza ha dovuto affrontare per rimanere al fianco del Principe, riuscendo per fino a superare una rottura nel 2007.