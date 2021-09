Harry, il tributo al figlio Archie nella prima uscita a New York

Meghan Markle e Harry: look a lutto e gioielli stratosferici

Il Principe Harry è un padre orgoglioso e porta sempre con sé il suo primogenito Archie. Nel corso del suo primo viaggio a New York, il Duca di Sussex ha sfoggiato una custodia in pelle nera nel quale ha voluto imprimere la scritta Archie’s Papa. Il dettaglio è stato notato dall’esperta di stile reale Elizabeth Holmes, che ha messo in evidenza la scritta in oro presente sulla cartella.

Quella di New York è la prima uscita pubblica della coppia dopo la nascita di Lilibet Diana, occasione per la quale sia Harry che Meghan hanno aperto il loro guardaroba importante, compreso il portagioie della Markle che ha voluto indossare i gioielli più importanti della sua collezione.

L’usanza di portare accessori e gioielli dedicati ai figli è stata introdotta da Meghan, che ha spesso indossato la collana con la lettera A, oltre a quella milionaria con le costellazioni di Logan Holloweell con i segni zodiacali dei figli Archie e Lilibet ma anche del marito Harry. Che non abbia portato riferimenti ai figli in quel di New York.

Secondo quanto riporta Page Six, i due sarebbero partiti alla volta della Grande Mela da soli, senza i due bambini che invece sono rimasti in California. La coppia è stata invitata a partecipare al Global Citizen Live, in programma sabato 25 settembre 2021. Intanto, i rapporti con la famiglia reale sono sempre più glaciali, nonostante i tentativi di avvicinamento di Harry.

Le sue dichiarazioni rese in occasione del documentario della BBC Prince Philip: Memories of the Royal Family non sono piaciute al popolo britannico, che l’ha accusato di essere poco sincero. Queste le parole di Harry: “Più di ogni altra cosa mi manca il suo senso dell’umorismo. Ma soffro soprattutto pensando a mia nonna, perché so quanto incredibilmente la rendesse forte avere lui vicino. Ma so che lei riuscirà a stare bene anche senza di lui. Loro due insieme erano semplicemente la coppia più adorabile. Conoscendo la sua (di Filippo) sfacciataggine e sapendo quanto fossero innamorati, per me è un legame incredibile”. In tanti hanno però voluto ricordare come Harry abbia ferito la sua famiglia con l’intervista scandalo a Oprah: per riconquistare la fiducia di tutti ci vorrà molto tempo.