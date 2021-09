Harry flirta con la giocatrice di polo. Meghan Markle furiosa

editato in: da

A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Un mese fa Harry ha partecipato a una gara di polo in Colorado senza Meghan Markle, rimasta a casa ad accudire i figli piccoli, Archie e Lilibet. In quell’occasione il Principe ha posato con la sua squadra per le foto ufficiali, abbracciando l’unica giocatrice. Pare che il gesto confidenziale non sia stato molto gradito da sua moglie.

Secondo quanto riporta New Idea, a far scatenare la gelosia in Meghan Markle sarebbero state proprio le foto condivise sul profilo Instagram Aspen Polo Club che ritraggono Harry accanto alla giocatrice di polo mentre con la mano che solleva la bocca l’abbraccia sulle spalle e lei ricambia cingendogli la vita.

Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che Meghan “si è pentita della sua decisione di stare a casa”. La presenza ravvicinata di un’altra donna a suo marito pare non le sia proprio piaciuta. E poi a un evento così significativo per il Principe come la partita di polo che gli avrà ricordato il suo passato glorioso a Corte, quando era chiamato “Sua altezza reale”.

Bisogna aggiungere anche che Meghan e Harry hanno dolcissimi ricordi legati al polo, come quando neosposi si scambiarono un bacio sul podio, emulando Carlo e Diana.

Per tutti questi motivi, Lady Markle si sarebbe sentita minacciata da una donna più giovane di lei. La ragazza in questione è Riley Ganzi, 24 anni. Insieme a suo fratello Grant, era compagna di squadra di Harry nella partita che si è giocata lo scorso 19 agosto, pochi giorni dopo il 40esimo compleanno dell’ex attrice.

Stando alla stessa fonte: “La mente di Meghan è andata in tilt non appena ha notato Riley, che è talentuosa, bellissima e molto divertente”. Tra l’altro i suoi genitori sono famosi nel mondo del polo e sono amici del Principe Carlo. L’insider ha commentato inoltre che Riley è il tipo di ragazza che avrebbe attratto l’attenzione di Harry ai tempi del college, un motivo in più per destare preoccupazione alla Markle.

“Certo, Harry è innamorato di Meghan oggi”, ha precisato la fonte. “Ma ora che l’America si sta aprendo verso di lui e Harry tornerà sulla scena per raccogliere fondi a favore delle loro organizzazioni di beneficenza, Meghan potrebbe voler tenere sotto controllo il maritino dagli occhi verdi”.