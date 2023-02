Giulia Schiff, l’ex pilota italiana si è sposata in Ucraina: “Nuova vita”

Fonte: ANSA Giulia Schiff, in uno scatto con il marito Victor

L’avevamo conosciuta, prima, per un servizio de Le Iene e poi per la sua decisione di arruolarsi come pilota al fianco dell’esercito ucraino. Ora, però, per Giulia Schiff è iniziata una nuova vita. Infatti la ex pilota italiana si è sposata proprio in Ucraina e ha fondato un fondo umanitario. Un cambio di vita per lei che, giovanissima (adesso ha solamente 24 anni) era partita per il fronte.

Giulia Schiff, le nozze e il fondo umanitario

Le foto sono la perfetta rappresentazione di un amore, Giulia Schiff è felice e spensierata. Del resto nel giorno degli innamorati per antonomasia, ovvero a San Valentino, si è detta sì con il 29 israeliano-ucraino Victor conosciuto prima dell’estate nella legione straniera. Un amore importante, tanto da spingerli a sposarsi. Nelle immagini li si vede in tuta mimetica e anfibi posare per le foto di rito. Lei tra le mani stringe un bouquet giallo e azzurro, che sempra proprio essere un richiamo ai colori della bandiera ucraina.

Giulia ha condiviso le foto anche su Instagram e, scorrendo il carosello, li si può vedere felici nel loro giorno speciale. Agli scatti ha aggiunto una didascalia nella quale ha scritto: “San Valentino… – con la emoji dell’anello e della busta con un cuore, aggiungendo -. Perché l’Ucraina è libertà e speranza, non guerra e dolore”, aggiungendo il tag a chi ha fatto le foto e a un fondo umanitario.

Si tratta di Cloud Walkeri, una realtà fondata da lei e dal marito, nata per sostenere i militari impegnati al fronte. Come riporta Ansa la vita di Giulia è cambiata e al momento vive a Dnipro con il marito: “Lui ha dovuto fermarsi per motivi di salute, a causa dei danni subiti per le pressioni delle bombe in diversi episodi. Per stargli vicino, a novembre ho mollato tutto e sono tornata da lui – riporta l’Ansa -. Ma non abbiamo smesso di andare al fronte. Adesso abbiamo fondato un’organizzazione di beneficenza che porta aiuti ai soldati e sono in cantiere tanti altri progetti”.

Conosciuta con il nome di battaglia Kida, Giulia Shiff è italiana e aveva iniziato il percorso per diventare pilota nell’ Aeronautica militare. La sua storia era stata raccontata in tv a Le Iene e poi era stata lei stessa a spiegare il perché aveva deciso di combattere in Ucraina.

Giulia Schiff, dall’Aeronautica militare all’Ucraina

Giulia Schiff è nata nel 1999, di origine veneta, ha coltivato il sogno di diventare pilota dell’Aeronautica Militare. Di lei, e della sua vicenda, si erano occupate Le Iene, infatti la giovane nel 2019 aveva mostrato il suo “battesimo de volo” datato 2018 per denunciare atti di nonnismo e mobbing. La battaglia legale si è poi conclusa con la condanna per lei al pagamento delle spese processuali e all’espulsione dall’Accademia.

Poi, sempre la trasmissione tv Le Iene, hanno raccontato la sua decisione di arruolarsi in Ucraina per combattere al servizio delle Forze Speciali della Legione Internazionale.

Nel tempo ha cercato anche di farsi portavoce di messaggi, raccontando il suo punto di vista sulla guerra, una visione che si è andata a da aggiungere alle tante storie che nei mesi ci sono arrivate dall’Ucraina e dalla Russia. Ora però la sua vita è cambiata, la tipologia di impegno anche: è sempre in prima linea ma in maniera diversa e al suo fianco c’è il marito.