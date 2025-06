Giorgio Armani assente alla Milano Fashion Week dopo il ricovero in ospedale

Lo stilista e fondatore della Maison salta la Milano Fashion Week perché è in convalescenza. Come sta Giorgio Armani

IPA Giorgio Armani

Siamo a Milano. Le luci dei riflettori sono accese, gli obiettivi delle macchine fotografiche pronti a catturare ogni dettaglio, ma manca qualcosa. E non è un abito. Giorgio Armani, colonna portante della haute couture italiana, non uscirà a salutare il pubblico al termine delle sfilate Emporio e Giorgio Armani previste in questi giorni durante la Milano Fashion Week.

Giorgio Armani in convalescenza, come sta

Il Re della moda italiana, Giorgio Armani, è a casa, in convalescenza, dopo un recente ricovero all’ospedale di Milano. A comunicarlo è stata la sua stessa Maison, che rassicura tutti con poche parole: “Il signor Armani – che compirà 91 anni l’11 luglio – è a casa e sta bene, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini”. A prendere il suo posto per il consueto saluto finale sarà Leo Dell’Orco, da anni al fianco dello stilista e braccio operativo della sua visione.

La sua assenza si fa comunque sentire perché, a mancare, è un intero universo estetico che rimane momentaneamente in silenzio e in attesa del suo ritorno. La sua uscita a fine sfilata e che attendiamo da sempre è una dichiarazione di presenza, rigore e dedizione. Quella che non ha mai abbandonato malgrado il successo raggiunto con grande lavoro e fatica, fin dagli esordi caratterizzati dall’immancabile gavetta.

Il legame tra Armani e Milano è simbiotico. La città lo ha visto nascere artisticamente, crescere, affermarsi fino a diventare sinonimo stesso di eleganza senza tempo. Che lui oggi scelga il riposo è un atto di rispetto verso sé stesso, la propria salute e anche, in fondo, verso il pubblico che ha sempre trattato con generosità. Il recupero è un passo obbligato per recuperare le forze e continuare a creare, a progettare con la lucidità che lo hanno sempre contraddistinto.

Quando torna Giorgio Armani

Il futuro prossimo si chiama Parigi. È lì che Giorgio Armani guarda, mentre si riposa nella quiete della sua casa milanese. La Maison ha lasciato intendere chiaramente che il focus si sposta già sui prossimi appuntamenti della moda internazionale. Un segnale positivo che ci conferma che la sua salute non è in pericolo perché Armani non si ferma e prende fiato. Dopotutto è lui il Maestro, colui che si prepara al prossimo atto con la meticolosità di sempre. Del resto, la cura dei dettagli è sempre stato il suo principale obiettivo: essere riconoscibile al mondo, attraverso scelte coerenti, nella fedeltà a uno stile che non ha mai rincorso il tempo ma lo ha sempre preceduto. Come fa anche questa volta, sulle passerelle milanesi, dalle quali manca solo fisicamente.

Intanto, a Milano, le sue collezioni parlano per lui. Sfilano abiti che raccontano chi è Giorgio Armani oggi, con il corpo a riposo e la mente ancora pienamente vigile e che si rivolge verso i prossimi 91 anni che ancora – incredibilmente – lo conservano in piena forma. Il pubblico, sebbene privato del suo inchino, sarà comunque avvolto dal suo estro che continua a definire un brand che tutto il mondo ci invidia e che ha portato una nuova idea di eleganza.