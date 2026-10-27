Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Elizabeth Holmes

Dopo l’anteprima mondiale a sorpresa al Telluride Film Festival, il 16 ottobre 2026 nei cinema statunitensi è arrivato You Can See Everything, il documentario dei registi Nathan Fielder e Lance Oppenheim. Il progetto, tenuto segreto per anni, esordirà in Italia il prossimo novembre in occasione del Torino Film Festival, ma ha già destato l’attenzione degli spettatori di tutto il mondo. Al centro della pellicola c’è Elizabeth Holmes, scienziata protagonista di una delle più grandi truffe degli ultimi anni. La sua storia è l’emblema della filosofia ‘fake it ‘till you make it’, fingi di saperlo fare finché non riesci a farlo.

La storia di Elizabeth Holmes

Nel 2001 la giovane Elizabeth Holmes, in arrivo da Washington, ottiene un posto alla facoltà di ingegneria chimica all’Università di Standford, uno degli atenei più prestigiosi al mondo. Due anni dopo, appena 19enne, Holmes abbandona gli studi: è pronta a entrare nel mondo del lavoro e vuol farlo da imprenditrice, fondando una start up tutta sua. In pochi mesi la giovanissima ex studentessa prodigio si trasforma nella più brillante stella della Silicon Valley.

Rompendo il tetto di cristallo di un ambiente dominato dagli uomini, Holmes fonda Theranos, azienda dell’ambito della diagnostica clinica. Nel 2003 Theranos sviluppò un dispositivo chiamato Edison, in grado di effettuare approfonditi esami clinici, analizzando decine di parametri diversi, utilizzando soltanto poche gocce di sangue. Per il mondo della diagnostica sarebbe stata una vera rivoluzione, in grado di abbattere tempi e costi.

In poco più di dieci anni Theranos ottenne una valutazione in borsa di oltre 9 miliardi di dollari. Nel progetto investirono tra i più potenti dei magnati statunitensi, da Rupert Murdoch alla famiglia Walton (proprietaria della nota catena di supermercati Walmart) fino alla famiglia DeVos. Elizabeth Holmes, nel frattempo diventata ricchissima e famosissima, ottenne anche l’appoggio di figure istituzionali come gli ex segretari di Stato Usa Henry Kissinger e George Shultz.

La grande truffa di Theranos

Nell’ottobre del 2015 un’inchiesta pubblicata sul Wall Street Journal a firma del giornalista John Carreyrou infrange la promessa. Grazie alle testimonianze di alcuni dipendenti Theranos, il report svela che il dispositivo Edison non funziona e, ancor peggiore, spesso offriva risultati che sarebbero potuti rivelarsi persino pericolosi per i pazienti.

Elizabeth Holmes lo sapeva, ma riuscì a nasconderlo ai propri finanziatori. Una volta scoperto l’inganno, la valutazione di Theranos passò, nel giro di appena un anno, da una valutazione di 9 miliardi di dollari al valore zero. Nel 2018 fallì definitivamente e con essa crollò anche la reputazione della sua fondatrice.

Il documentario che racconta il retroscena

Nel 2018 Elizabeth Holmes è stata incriminata per frode telematica e cospirazione, quattro anni dopo fu condannata a oltre 11 anni di carcere. Dal 30 maggio 2023 Elizabeth Holmes è detenuta in un istituto di minima sicurezza a Bryan, in Texas.

Il documentario You Can See Everything racconta i giorni del processo, gli ultimi di libertà e l’inizio della condanna. L’imprenditrice resta sullo sfondo, al centro dell’opera degli acclamati registi c’è la figura umana di una donna che finse così bene da convincere il mondo intero che ce l’aveva fatta. A lei è dedicato anche la serie The Dropout del 2022, dove Holmes è interpretata da Amanda Seyfried.