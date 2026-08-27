Guida al decluttering della mail in 3 semplici passi

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Ogni mattina provi una piccola sensazione d’ansia nell’aprire la tua casella di posta elettronica. Il motivo? Hai davanti a te centinaia o migliaia di messaggi non letti. Il disordine digitale pesa sulla mente come un armadio stracolmo che rischia di “esplodere” o una scrivania sepolta da carte. Una casella disordinata ti ruba energia, ti distrae e ti fa sentire sempre in ritardo.

La buona notizia è che rimettere ordine non richiede ore di lavoro. Basta attuare il metodo giusto. Tieni in evidenza solo ciò che è utile, organizza il resto e mantieni le buone abitudini. Con gli strumenti giusti, tutto è possibile, anche rivoluzionare la casella in stile Marie Kondo.

Libero Mail mette a disposizione funzioni pensate proprio per questo. Dalla gestione delle newsletter alle cartelle personalizzate, dalle regole automatiche alla ricerca avanzata, vediamo ora come riprendere il controllo della tua casella in tre semplici passi.

Cos’è il decluttering digitale e perché aiuta a ridurre lo stress

Il decluttering digitale è l’arte di fare ordine nel mondo online con la logica del riordino fisico. Conserva soltanto le mail che ti servono, elimina il superfluo e organizza il resto, come detto. Di fatto una casella ordinata cambia la percezione della tua giornata lavorativa:

• trovi subito le mail importanti, senza scorrere decine di messaggi inutili

• non perdi conferme di viaggio, scadenze o documenti essenziali

• la tua mente percepisce meno “rumore digitale” e lavora con più chiarezza

• gestire la posta diventa un’abitudine leggera, non un compito pesante

Fare ordine nella casella mail

Quando apri la tua casella di posta, hai sempre tutto ciò che ti serve a portata di mano? Fare ordine è fondamentale e dovrebbe essere un’azione svolta senza fatica. L’utile accessibile in un click e il resto riorganizzato. Ecco il sogno e come renderlo reale con Libero Mail.

Inizia dalle newsletter, che sono spesso le principali responsabili del disordine. La funzione “Gestione Newsletter” di Libero Mail mostra in un colpo d’occhio tutte le “mailing list” a cui sei iscritto e ti permette di rivalutare l’iscrizione direttamente dalla casella. Non devi quindi cercare ogni volta il link “annulla iscrizione”.

Guarda a sinistra della tua casella, individuando la voce nella parte bassa della colonna, sotto “DriveMail”. Per ogni mittente puoi scegliere se mantenere l’iscrizione o cancellarti con un semplice clic.

Usa la ricerca avanzata

Una volta sistemate le newsletter, usa la “Ricerca avanzata” per gestire al meglio le mail accumulate. Filtra per mittente, data o parola chiave, selezionando in pochi secondi tutti i messaggi di un certo tipo, per decidere cosa tenere.

Clicca sulla barra di ricerca al centro in alto, poi la freccia rivolta verso il basso all’estremo di destra. Il menù che si apre ti permette di filtrare per mittente, periodo di tempo, oggetto, messaggio o allegato, lavorando in modo mirato senza dover passare ore a sfogliare la casella.

L’obiettivo è avere a portata di mano le mail che contano. Tieni ricevute fiscali, conversazioni importanti e file condivisi. Il decluttering dev’essere sempre una scelta consapevole.

Organizzazione

Ristabilito il necessario ordine, è il momento di creare un sistema. Senza struttura, la casella si riempirà di nuovo in maniera disordinata in poche settimane: come nell’armadio, ogni mail deve avere il suo posto.

Crea le tue cartelle personalizzate

Libero Mail ti permette di creare “Cartelle” personalizzate per raggruppare i messaggi per progetto o argomento: lavoro, spese, documenti di famiglia. Ogni mail al suo posto, sempre.

Per creare una nuova cartella, clicca sul tasto “+” di fianco alla voce “Le mie cartelle”, che vedi nella colonna di sinistra della casella. Scegli un nome chiaro e descrittivo e inizia a spostarci le mail pertinenti all’interno.

Se preferisci un sistema già pronto, Libero Mail offre le “Categorie” predefinite. Una raccolta intelligente che smista automaticamente i messaggi in arrivo. Le categorie disponibili sono:

Offerte, per le promozioni dei negozi e dei servizi a cui sei iscritta

Ordini, per le conferme d’acquisto e le notifiche di spedizione

Prenotazioni, per i biglietti di viaggio, alberghi e ristoranti

Social, per le notifiche dei social network

Utenze, per le bollette e i servizi domestici

Attivandole, Libero Mail riconosce automaticamente ogni messaggio e lo smista nella categoria giusta. Nessun clic extra: la casella si organizza da sola.

Imposta le Regole e Filtri per automatizzare tutto

Per un controllo ancora più preciso, le “Regole e Filtri” di Libero Mail ti permettono di stabilire cosa succede a ogni tipo di mail non appena arriva. Spostata in una cartella, contrassegnata o archiviata. Tutto in automatico, senza nessuno sforzo da parte tua.

Ecco come: clicca sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra, poi seleziona “Tutte le impostazioni”, “Posta”, “Regole e Filtri” e “Aggiungi regola”. Seleziona poi il mittente o l’oggetto da intercettare, così come l’azione da compiere.

Ad esempio, puoi fare in modo che le mail del tuo fornitore di energia finiscano nella cartella “Utenze” senza doverci pensare. Lavora una volta sulle regole e la casella si gestirà da sola.

Manutenzione

Il terzo passo fa la differenza nel lungo periodo, mantenendo l’ordine. Servono piccole abitudini quotidiane che tengano a bada il disordine ed ecco le più efficaci:

dedica cinque minuti al giorno alla posta, ovvero leggi, rispondi o archivia ogni messaggio appena lo apri. Non rimandare

applica il principio “una dentro, una fuori” ogni volta che ti iscrivi a una newsletter, cancellandoti da una vecchia che non leggi più

una volta al mese, torna su “Gestione Newsletter“ e verifica le iscrizioni

aggiorna le “Regole e Filtri“ se le tue esigenze cambiano, magari con l’arrivo di un nuovo progetto di lavoro, l’inizio di un trasloco o altro.

Ciò che vuoi è una casella che lavori per te, con cartelle, categorie e filtri attivi. Se ancora non hai una casella Libero Mail, registrarsi è facilissimo e puoi lasciare che la casella gestisca lo smistamento al posto tuo. Occupati solo delle decisioni che contano. Non uno sforzo una tantum, ma un modo più leggero di vivere la posta.

In collaborazione con Libero Mail