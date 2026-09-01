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MissGadget.Tech Canva Prodotti per l'ordine della scrivania

Guarda un momento sotto la tua scrivania: quanti cavi riesci a contare senza sapere esattamente a cosa sono collegati? Un caricatore, un cavo HDMI, quello della tastiera che si è infilato dietro al monitor.

Non è solo una questione estetica: uno spazio fisico disordinato tende a diventare anche uno spazio mentale disordinato, perché ogni piccolo elemento fuori posto è un micro-pensiero in più da gestire mentre lavori.

La buona notizia è che non serve rifare l’impianto elettrico di casa per risolvere il problema. Bastano piccoli accessori pensati apposta per tenere i cavi ancorati dove servono, senza bucare la scrivania e senza lasciare residui quando li stacchi.

Ecco quelli che funzionano meglio, a partire da un organizzatore magnetico che sta guadagnando terreno proprio per la sua semplicità d’uso.

La clip magnetica che tiene i cavi sempre al loro posto

L’organizzatore di cavi UGREEN punta tutto su un dettaglio che lo distingue dai classici fermacavi: l’asse girevole a 91° combinato con una chiusura magnetica. In pratica, il cavo si aggancia e si sgancia con un solo gesto, senza doverlo infilare a forza in una fessura rigida come succede con molti organizzatori più semplici.

UGREEN

Il sistema di bloccaggio a molla si può usare con una sola mano, utile quando stai già tenendo il telefono o il cavo con l’altra. La base è in adesivo acrilico, più resistente dei normali biadesivi e pensata per non lasciare residui quando la stacchi da una superficie liscia come legno, vetro o piastrelle.

Ogni clip ha una scanalatura da 7,5 mm, che ospita comodamente cavi USB-C, Lightning, HDMI o di alimentazione, ed è confezionata in set da 6 pezzi: abbastanza per sistemare in un colpo solo scrivania, comodino e magari anche l’auto.

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Le alternative, se cerchi qualcosa di diverso

Se il sistema magnetico non fa per te, ci sono altre strade altrettanto valide per tenere i cavi in ordine, a seconda di quanti punti della casa vuoi sistemare e di che tipo di cavo devi gestire.

Il set più numeroso per sistemare più stanze insieme

Il set Linkway da 50 pezzi punta sulla quantità più che sul singolo dettaglio tecnico: sono fascette riutilizzabili in nylon, con chiusura tipo velcro e base adesiva fissa.

A differenza della clip UGREEN, qui non c’è un meccanismo girevole o magnetico, ma il vantaggio è poterne mettere uno vicino a ogni presa di casa, sotto la scrivania, su una mensola o vicino al comodino, senza dover razionare i pezzi.

Linkway

È la scelta più sensata se il problema non riguarda solo la scrivania ma tutta la casa e preferisci pagare una volta sola per un numero di pezzi che normalmente basta per anni.

LINKWAY Organizzatore Scrivania LINKWAY Organizzatore per scrivania con elementi riutilizzabili autoadesivi, pratico e versatile per ordine workspace

La clip multifunzione per i cavi più sottili

Gli organizzatori Soulwit sono pensati per un uso più mirato: clip adesive multifunzione, indicate per cavi sottili, entro i 5 mm di diametro, come quelli di mouse, cuffie o piccoli caricabatterie.

Rispetto agli altri set sono meno numerosi ma più versatili nella forma, con più configurazioni per adattarsi a cavi di sezioni leggermente diverse.

Soulwit

È l’opzione giusta se il disordine sulla tua scrivania riguarda soprattutto cavetti sottili che si aggrovigliano tra loro, più che cavi spessi come quelli di alimentazione o HDMI.

SOUWLIT Organizzatore Multifunzione SOUWLIT Organizzatore multifunzione con gestione fermacavi, pratico per scrivania, ordine e organizzazione cavi

L’avvolgicavo con supporto per il telefono integrato

Questo accessorio cambia completamente approccio rispetto ai fermacavi visti finora: non blocca il cavo a una superficie, ma lo avvolge su una base girevole che funge anche da supporto per lo smartphone.

È utile soprattutto per gestire la lunghezza in eccesso di un cavo di ricarica, cioè la parte che di solito resta a penzolare o si accartoccia sotto la scrivania.

DMZK

Rispetto agli altri, che fissano i cavi a una superficie fissa, il DMZK è pensato per restare mobile: puoi spostarlo da un comodino alla scrivania alla borsa senza staccare nessun adesivo, il che lo rende comodo anche per chi cambia spesso postazione di lavoro.

DMZK Avvolgicavo Portatile DMZK Avvolgicavo portatile con organizzatore integrato, pratico per gestire e ordire cavi, compatto e versatile