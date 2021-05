Come eliminare il proprio account Badoo

editato in: da

Tempo fa hai eseguito la registrazione sul famoso sito di incontri, Badoo, magari spinto dalla curiosità o dai tuoi amici che vorrebbero vederti felice in coppia. Ora clicchi qui e là per cercare di scoprire come eliminare il tuo profilo su Badoo, ma ancora non ne sei venuta a capo.

Diciamo subito che se vuoi cancellare definitivamente il tuo account Badoo dovrai seguire una procedura precisa. In questo nostro articolo ti spiegheremo come farlo, in modo definitivo, passo dopo passo.

Che cos’è Badoo e come funziona

Per chi non lo sapesse e fosse curioso, Badoo è una sorta di social network, creato principalmente come sito di incontri, per connettersi con altri utenti. Molto popolare, grazie anche a Facebook che ai suoi inizi lo fece conoscere, è utilizzato da milioni di persone nel mondo alla ricerca dell’amore, di nuove amicizie o di qualche avventura.

Tu dopo averlo provato, potresti aver deciso che è meglio cancellarsi da Badoo perché non hai tempo, non lo trovi interessante oppure, al contrario, grazie a questa app hai trovato l’amore della tua vita e non ti serve più!

Eliminare o mettere in pausa il proprio profilo da Badoo

Qualunque siano i motivi che ti spingono a cancellarti dal sito di incontri Badoo, sappi che puoi dirgli addio in pochi semplici passi, ma che puoi anche decidere di mettere semplicemente in pausa il tuo account e riattivarlo in seguito. Procedendo con l’eliminazione, il tuo account Badoo verrà disattivato immediatamente e cancellato entro 30 giorni, tempo in cui volendo puoi ripensarci.

Cancellare definitivamente un account Badoo da PC

Prima di procedere, se hai sottoscritto un abbonamento premium con rinnovo automatico, dovrai disattivarlo entrando nel tuo account tramite browser. Non si può fare infatti collegandosi con l’app.

Per iniziare la procedura di cancellazione collegati alla pagina internet di Badoo. Entra nel tuo profilo con il “login”, utilizzando la tua e-mail o il numero di cellulare e la password che hai scelto al momento dell’iscrizione.

Poi segui queste semplici istruzioni:

Una volta effettuato l’accesso, clicca sul tuo nome in alto a sinistra

Clicca sulla rotella a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra

Clicca su “Elimina account”.

Scorrendo in basso, troverai l’opzione “Elimina account” scritta in un carattere molto evanescente, aggiungi la spunta e clicca su “continua”

Come molti siti Badoo non vuole che tu te ne vada e proverà a farti cambiare idea, ponendoti domande e offrendoti bonus, tu procedi selezionando uno dei motivi per cui vuoi eliminare il profilo e “continua”

Immetti la password e finalmente puoi concludere

Eliminare definitivamente un account Badoo da smartphone e tablet

Se utilizzi Badoo da tablet o smartphone:

Una volta effettuato l’accesso, clicca sul l’icona dell’omino in basso a destra

in basso a destra Vai in “impostazioni” (rotella a forma di ingranaggio) e seleziona “Account”

Clicca su “Elimina Account”

Continua per confermare che vuoi veramente cancellarti

Profilo Badoo cancellato!

Riceverai una e-mail di conferma con un link che ti permetterà di riattivare il profilo entro trenta giorni, nel caso in cui tu dovessi ripensarci ti basterà cliccarci sopra.