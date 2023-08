Chi è Lucia Bronzetti: l’orgoglio italiano del tennis femminile

Fonte: IPA Lucia Bronzetti

Un talento precoce, oggi maturo, che si è fatto largo agli US Open 2023. Lei è Lucia Bronzetti, riminese classe 1998, ed è una delle tenniste più apprezzate degli ultimi anni. Le sue imprese sui campi internazionali lo dimostrano, ma la sua carriera inizia prestissimo, ad appena 10 anni. Il suo destino è impresso in un circolo poco lontano da casa sua, dove si misura nelle prime competizioni e lì è cresciuta fino a raggiungere il tetto del mondo.

Lucia Bronzetti, la carriera iniziata a 10 anni

Nata nel 1998 a Rimini, Lucia Bronzetti cresce a Villa Verrucchio, a 15 km di distanza dal capoluogo di provincia romagnolo. Qui cresce e frequenta le scuole. Dopo il liceo, però, sceglie di dedicarsi completamente al tennis che aveva già iniziato a praticare fin da piccolissima. Ha circa 10 anni quando inizia ad appassionarsi a questo sport che la coinvolge immediatamente. La sua carriera inizia infatti poco lontano da casa, in un circolo nel quale ha iniziato a tirare di racchetta fino a capire che il tennis sarebbe stata la sua vita.

Le soddisfazioni in campo arrivano subito, con la prima vittoria conquistata all’età di 13 anni. Un anno dopo arriva il primo trionfo in un torneo professionistico, a soli 14 anni. Il tennis non è però l’unico sport che ha praticato. Prima di decidere che questa sarebbe stata la sua strada ha provato con la ginnastica artistica, la pallacanestro e persino lo sci. In un’intervista, ha raccontato: “La pallacanestro mi piaceva molto ma essendo l’unica ragazza nella squadra non mi passavano mai la palla! Del tennis, mi sono innamorata a prima vista”.

La sua giornata inizia molto presto con una colazione leggera a base di yogurt, fette biscottate e frutta. Come aveva raccontato a Supertennis, si allena per due ore col tennis e per un’ora e mezza pratica atletica. Al termine della sessione pranza con un primo a base di carboidrati, quindi un secondo e un contorno di verdure, per poi riprendere subito dopo: “Al pomeriggio mi alleno un’altra ora e mezza, un’oretta in palestra e quando ne ho bisogno alla fine faccio un massaggio”.

La vita privata di Lucia Bronzetti

Della sua vita privata si sa pochissimo, se non che ha lasciato la sua terra per trasferirsi ad Anzio, all’Accademia dei Fratelli Piccari dove ha dichiarato di trovarsi molto bene. Non si sa invece se sia legata o no a una persona, ma da suo profilo Instagram capiamo che ama molto gli animali e in particolare i cani. Il suo sogno è invece quello di diventare una delle 10 tenniste (tra le nostre atlete ricordiamo anche Camila Giorgi) più forti del mondo.

Come molti atleti, anche Lucia Bronzetti è molto scaramantica. I suoi “riti” iniziano con la scelta della panchina ma vanno a toccare anche i completini da indossare e indispensabili per la competizione. Un’abitudine che sembra aver portato i suoi frutti: la sua carriera è infatti esplosa e la vittoria contro Krejcikova agli US Open fa sperare in qualcosa di grandioso per il futuro: si tratta infatti del suo primo successo nello Slam Americano e, soprattutto, contro una top-20 del ranking mondiale.