Chi è Alessia Russo, le origini italiane della “leonessa” d’Inghilterra

Fonte: IPA Alessia Russo

Una “leonessa” inglese dalle origini italiane. Alessia Russo è una delle protagoniste dei Mondiali Femminili di Calcio Femminile 2023. Grazie alla sua tenacia e a quella delle sua compagne di squadra, la nazionale inglese disputerà la finale contro la Spagna in Australia. Nata a Maidstone l’8 febbraio del 1999, Alessia Russo è una talentuosa calciatrice che milita tra le undici dell’Arsenal e, naturalmente, della nazionale inglese. Si avvicinò al calcio da giovanissima e fu proprio da questa prese e nutrì la sua passione. Il nonno si trasferì in Inghilterra dalla Sicilia alla fine degli anni ’50. La Russo, quindi, vanta indiscutibili origini italiane. Inoltre, sia il padre, sia il fratello, sono giocatori di calcio e giocano a livello amatoriale.

Chi è Alessia Russo: carriera

Alessia Russo ha frequentato la scuola calcio presso il Charlton Athletic’s centre of excellence, dove ha iniziato la sua carriera, giocando nelle formazioni giovanili prima di trasferirsi al Chelsea, dove ha continuato a gareggiare con una squadra interamente femminile, vestendo la maglia e indossando la fascia di capitano delle Blues nella loro giovanile. Russo ha giocato anche negli Stati Uniti, dove si è trasferita nell’autunno 2017. Qui diede spazio agli studi, ma senza mai dimenticare la sua vera passione: il pallone. Giocò dunque nella squadra di calcio femminile universitario dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, le North Carolina Tar Heels, che partecipano al torneo organizzato dall’Atlantic Coast Conference (ACC).

Nel 2020 le cose per lei si complicarono non poco a causa della pandemia Covid 19. Fu questa a convincerla a fare ritorno a casa. Il 10 settembre 2020 Russo firmò un contratto professionistico biennale con un’opzione per il terzo anno con il Manchester United. Si trattò di un vero e proprio coronamento di un sogno, poiché è la squadra che tifava fin da bambina. Ha debuttato con la maglia delle Red Devils tre giorni dopo, entrando nel secondo tempo dell’incontro di campionato 2020-2021, nella vittoria per 5-2 sulle avversarie del Birmingham City fornendo anche un assist alle compagne. Il passaggio all’Arsenal è avvenuto molto di recente, il 4 luglio 2023. L’avventura con la nazionale inglese iniziò invece nel novembre 2012 con la formazione Under-15, per poi proseguire la trafila delle giovanili e arrivare, nel febbraio 2026 all’agognata convocazione con la nazionale maggiore.

Caratteristiche e vita privata

Si tratta di una calciatrice dalle indubbie doti atletiche: molto forte, ottima negli inserimenti e perfetta per l’attacco in ogni sua evoluzione. Il suo obbiettivo è la rete, che il corpo venga direzionato dal piede destro, da quello sinistro, dalla testa, a distanza, dall’angolo o da rigore.

La giocatrice è anche molto seguita sui social (e non è l’unica): il suo account instagram vanta circa 616,000 followers. Tra le foto spiccano gli eventi più cari e preziosi. Le vittorie, le fatiche, gli allenamenti. Non mancano però anche i momenti più spensierati con le amiche e compagne di squadra. Indubbiamente la Russo è bene integrata e voluta nella squadra, come dimostrane le immagini che la vedono intenta a visitare l’Australia in attesa di disputare le partite per il Mondiale 2023. Il suo folto seguito le ha inoltre permesso di collaborare con alcuni brand, che risaltano nelle foto pubblicate sul suo profilo.