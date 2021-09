Charlene di Monaco è pronta a tornare da Alberto: parla un’amica

editato in: da

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Charlene di Monaco non molla nonostante le sue condizioni di salute le impediscano di tornare a casa. Lei stessa ha dichiarato che quest’anno è stata messa alla prova ma secondo una sua amica è all’altezza della sfida e ce la farà a superarla, al punto che potrebbe rientrare a Montecarlo prima di quanto si pensi.

Dopo le parole di Alberto di Monaco che hanno rassicurato sulla salute di Charlene e minimizzato il collasso che l’ha costretta a un breve ricovero in ospedale, ora parla un’amica della Principessa a People. “Charlene è una atleta olimpica, è una tosta“.

Charlene si trova in Sudafrica dalla metà di maggio. Si era recata subito dopo un intervento alla mascella, cui si era sottoposta nel Principato. A seguito di questa operazione ha sviluppato una grave infezione a naso, gola e orecchie che l’ha costretta ad andare ancora sotto i ferri. E le ha impedito di prendere un volo per tornare a casa.

Alberto e i bambini, che hanno appena iniziato la scuola, sono andati a trovarla un paio di volte ma non è bastato a evitare che circolassero voci di un imminente divorzio, con l’aiuto persino di una maga che plagerebbe la Principessa.

Ora interviene anche l’amica di Charlene a tranquillizzare e a ribadire la sua piena volontà di tornare a Monaco il prima possibile. E smentisce la crisi. “Charlene stava solo seguendo le sue passioni e questo significa che non sempre si conforma alle aspettative degli altri su come si debba comportare un reale. Le interessa salvare i rinoceronti e insegnare ai bambini a nuotare. Non vuole essere Kate né Grace Kelly. Ma vuole essere solo Charlene”.

“Charlene è un po’ iconoclasta, ha il suo carattere. Non è un fiore delicato”. Mentre Alberto ha dichiarato che Charlene è pronta a tornare a casa, a prendere una nave clandestina pur di rientrare. Infine, assicura l’amica, il più grande desiderio della Principessa è quello di superare la malattia e riprendere la sua vita normalmente.