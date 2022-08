BeReal è il social del momento che pubblica solo foto senza filtri

Fonte: 123rf BeReal, il social per foto vere

Nell’era di Instagram e TikTok, foto con filtri e video con ritocchi sono all’ordine del giorno. Forse è per questo che ci siamo un po’ stufati della vita patinata dei social e abbiamo cercato qualcosa di più real. È in questo contesto che si inserisce BeReal, la nuova app che sta spopolando sui telefoni di tutti i vostri amici. A differenza degli altri social, BeReal offre un’esperienza non filtrata e non pianificata. In un certo senso, l’app combina la libertà degli inizi di Instagram con l’atmosfera candida di TikTok.

Soprannominato “anti-Instagram”, l’obiettivo di BeReal è quello di poter condividere momenti veri e scongiurare l’uso matto e disperatissimo di filtri in grado di cambiare completamente i connotati del volto.

Considerando che è al primo posto nell’App Store iOS nella categoria dei social network (nel giro di un anno infatti è stata scaricata circa 4 milioni di volte a livello globale) BeReal è diventata virale negli ultimi mesi, e noi di certo non vogliamo perderci il divertimento. Vi guideremo allora attraverso tutto ciò che dovete assolutamente sapere su BeReal; raccontandovi cos’è, come funziona e perché sta cambiando la nostra percezione dei social.

Cos’è BeReal

In poche parole, BeReal è il social media istantaneo per la condivisione di foto. Nato in Francia nel 2020, è esploso in popolarità solo qualche settimana fa, al punto che i download dell’app sono aumentati del 315% dall’inizio dell’anno. Ora BeReal, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play Store, si posiziona al quarto posto nell’elenco delle app di social media più scaricate; dietro Instagram, Snapchat e Pinterest.

Diversamente dagli altri social, è BeReal ad avvisare gli utenti quando possono caricare la loro foto. Uno degli aspetti più singolari di BeReal è infatti che i contenuti devono essere creati in un momento molto specifico della giornata, ma solo ed esclusivamente quando l’applicazione invia la notifica. In altre parole, le foto che vengono condivise devono essere scattate durante quei due minuti in cui il social network ti chiede di creare e pubblicare. Questa funzione ha l’obiettivo di promuovere l’autenticità e celebrare l’essere sinceri.

Inoltre, su BeReal non esistono filtri perché è, beh, proprio questo, real (cioè reale, veritiero). Si tratta di una scelta strategica che sta alla base della filosofia dell’app: condividere un’istantanea non filtrata e realistica della propria vita quotidiana. Nessun glow effect o labbra gonfie in vista.

Come funziona

L’app BeReal invia una notifica push (“Time to BeReal”) a tutti gli utenti ogni giorno a un’ora casuale. Gli utenti hanno quindi due minuti per scattare una foto e condividerla con i loro follower. La foto può essere caricata con o senza la posizione e può essere condivisa pubblicamente o privatamente. Se pubblica, tutti gli utenti BeReal potranno vederne il contenuto, mentre se è privata, solo i vostri contatti potranno accedervi. Il contenuto scompare il giorno successivo nello stesso momento in cui si presenta l’opportunità di scattare e condividere una nuova foto.

E non è nemmeno solo una foto. BeReal utilizza infatti sia la fotocamera anteriore che quella e posteriore per scattare i due lati della foto allo stesso tempo. Dopo aver pubblicato il vostro BeReal, sarete in grado di sfogliare le foto dei vostri amici e vedere cosa stanno facendo. L’ultima grande novità di questo social media è che non esistono i like: gli utenti possono solo lasciare commenti sulle foto (che scompariranno quando anche la foto scompare).

Perché BeReal piace così tanto?

A qualcuno magari il contenuto di BeReal può sembrare banale, ma è proprio questo il punto. Non è per influencer o per aziende che vogliono farsi pubblicità: gli utenti sono sull’app semplicemente per connettersi con gli amici. In effetti, i termini e le condizioni di BeReal vietano esplicitamente l’utilizzo dell’app per scopi pubblicitari o commerciali.

Ovviamente, il fatto che si tratta della novità del momento ha un certo peso (vi ricordate ClubHouse?), ma l’approccio dell’app sembra una nuova, fresca e tanto necessaria interpretazione del contenuto eccessivamente curato che domina la maggior parte dei social network. È per questo che ci piace: perché dopo anni di filtri siamo alla ricerca di autenticità e di momenti veri e genuini.

Leggi anche

Se non ci amiamo più è anche colpa dei social network

I social network influiscono anche sui nostri ricordi. E non dobbiamo permetterlo

Meno social più benessere: ecco il tempo giusto da passare online

Sui social tutti sono esperti di tutto: la scienza spiega perché