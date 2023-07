La Barbie Manifestation Technique aggiunge un tocco di rosa al raggiungimento dei vostri sogni

Fonte: warnerbros Film Barbie

Il fenomeno Barbie sembra davvero inarrestabile. Alimentato dal grade successo per il film live-action dedicato all’icona Mattel, tutto ciò che riguarda Barbie continua a creare tendenze. L’ultima, che sta spopolando su TikTok in questi giorni, ha attirato la nostra attenzione. Parliamo della Barbie Manifestation Technique, cioè la tecnica di manifestazione di Barbie.

Cos’è la Barbie Manifestation Technique

Oltre alla sua bellezza e al suo amore per il rosa, Barbie è conosciuta anche per il suo slogan “Puoi essere tutto ciò che desideri”, come dimostrato dalle numerose carriere che la bambola ha intrapreso nel corso degli anni. E nonostante le critiche ad essa rivolte per aver imposto standard di bellezza irrealistici, ha comunque rappresentato – e continua a farlo – un’icona femminista per le giovani ragazze, dimostrando loro che possono diventare tutto ciò che desiderano.

È proprio da qui che ha avuto origine il trend Barbie Manifestation Technique. Secondo la TikToker Candice Nikeia, creatrice del trend, la tecnica di manifestazione di Barbie vede proprio la bambola preferita da tutti come modello per raggiungere la propria vita ideale.

Come funziona

La manifestazione è quell’idea che ognuno di noi ha il potere di trasformare i propri sogni in realtà semplicemente credendo davvero che si avvereranno, e utilizzando strumenti come affermazioni e journaling. Quindi la Barbie Manifestation Technique è la semplice pratica di manifestazione con in mente la nostra protagonista preferita.

Anche questo trend inizia con la scrittura nero su bianco dei propri obiettivi e di ciò che si è grati. Prendete quindi carta e penna, e, come prima cosa, disegnate quattro quadrati sulla vostra pagina. In ciascuno di questi quadrati scriverete Dream House, Dream Car, Dream Job e Dream Love (cioè casa dei sogni, macchina dei sogni, lavoro dei sogni e relazione dei sogni). Queste sono le quattro aree della vita su cui lavorerete e che vi aiuteranno a focalizzarvi sulla “vita da Barbie dei vostri sogni”.

Successivamente, scrivete ciò per cui siete attualmente grati in ciascuna categoria, seguito da ciò che desiderate ancora raggiungere. Ad esempio, per quanto riguarda la categoria DreamHouse potreste scrivere cose come quattro camere da letto, una cucina open space, una piscina… Siate più specifiche e ottimiste quanto possibile, rivendicando pienamente questi obiettivi come realtà.

I vantaggi della manifestazione sulla salute mentale