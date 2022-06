Perché scrivere un diario ti aiuterà a conoscerti e a stare meglio

Fonte: iStock

Hai un’amica con la quale ti confidi? Secondo gli esperti, avere una persona con cui poter parlare e confrontarsi è il modo migliore per vivere una vita felice e appagata. Un’amica, infatti, ci aiuta a dare il meglio di noi, a non arrenderci quando affrontiamo delle sfide ed è sempre pronta a motivarci e sostenerci.

Tuttavia, negli ultimi anni sempre più persone, in aggiunta agli amici in carne ed ossa, si affidano un altro “compagno di avventure” per migliorare la propria vita, aumentare l’autostima e persino tenere a bada sentimenti negativi: il diario personale.

In questo articolo, scoprirai perché dovresti iniziare a scrivere un diario e come farlo nel modo più corretto.

Sei motivi per iniziare a scrivere

Scrivere un diario ci insegna a dedicare regolarmente del tempo per noi stessi. Ogni giorno abbiamo tanti impegni e se non prestiamo attenzione possiamo iniziare a trascurare la nostra salute mentale, non dedicandoci del tempo per pensare a ciò che vogliamo, ai nostri timori e agli obiettivi che desideriamo raggiungere per il futuro. Se dedichiamo anche solo cinque minuti al giorno a scrivere il nostro diario personale impareremo a far questo e in poco tempo la nostra salute, soprattutto quella emotiva, migliorerà.

Scrivere un diario ci fa ammalare di meno, in quanto molte delle malattie diffuse oggi sono causate da stress, ansia e depressione. Di conseguenza, se la nostra salute emotiva e mentale è forte avremo meno probabilità di ammalarci.

Scrivere un diario aiuta ad auto-esaminarci. Quando scriviamo su carta i nostri sentimenti o le nostre paure è più facile per noi identificare i nostri problemi e fare dei passi concreti per risolverli, così da stare meglio. Se, ad esempio, ci rendiamo conto che abbiamo paura di parlare in pubblico, rileggendo ciò che abbiamo scritto qualche giorno o qualche mese prima al riguardo possiamo riuscire a comprendere le ragioni che stanno alla base di quella paura così da poterla affrontare con maggiore facilità.

Scrivere un diario aiuta a conoscerci meglio, ad esempio soffermandoci su aspetti della nostra personalità e del nostro carattere che non avevamo notato in precedenza.

Scrivere un diario aiuta a tenere sotto controllo i sentimenti negativi. Infatti, quando affrontiamo dei momenti difficili, proprio come parlare con un'amica fidata ci fa stare meglio e allevia il nostro dolore, allo stesso modo un diario ci aiuta a sfogarci, liberandoci dalla tristezza.

Scrivere un diario ottimizza la nostra memoria a breve termine, dal momento che durante la sua stesura ci concentriamo su ciò che abbiamo fatto durante la giornata e le sensazioni che abbiamo provato.

Inizia oggi stesso a scrivere il tuo diario

Tuttavia, per ottenere il massimo beneficio dal proprio diario personale è necessario seguire questi tre semplici consigli: